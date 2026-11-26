Η μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης και η σωστή διαχείριση της μπαταρίας μπορεί να κρύβουν πολύ μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Η διάθεση του πλεονάζοντος ρεύματος από τα φωτοβολταϊκά στέγης πίσω στο δίκτυο μοιάζει στα χαρτιά η πιο εύκολη λύση για να «ρίξετε» τον λογαριασμό. Στην πράξη, ωστόσο, τα δεδομένα είναι πιο σύνθετα, όπως διαπίστωσε ένας ιδιοκτήτης στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από έναν χρόνο με φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης.

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο οι χρεώσεις ρεύματος επηρέασαν την απόδοση της εγκατάστασής του, ο συντάκτης τεχνολογίας David Ludlow κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διάθεση ενέργειας στο δίκτυο δεν είναι πάντα το πιο συμφέρον σενάριο.

Η παγίδα που πρέπει να αποφεύγετε

Αντί να πουλά το ρεύμα, ο εν λόγω ιδιοκτήτης προτίμησε να το καταναλώνει απευθείας στο σπίτι, πετυχαίνοντας έτσι εξοικονόμηση της τάξης των 14 πενών ανά κιλοβατώρα (kWh) με βάση το βασικό τιμολόγιο της Octopus Energy. Όσοι επιλέγουν δυναμικά τιμολόγια διάθεσης, εξάλλου, κινδυνεύουν να αγοράσουν αργότερα ρεύμα ακριβότερα από όσο το πούλησαν.

Η πώληση αποκτά νόημα μόνο αν ο καταναλωτής καταφέρει να αποφύγει αυτή την παγίδα, διοχετεύοντας ενέργεια στο δίκτυο αποκλειστικά τις ώρες που η αποζημίωση χτυπάει κόκκινο.

Πώς θα διαλέξετε μπαταρία

Καθοριστικός παράγοντας σε αυτή την εξίσωση είναι η σωστή διαστασιολόγηση της μπαταρίας. Το σύστημα αποθήκευσης πρέπει να αντέχει τη στιγμιαία ισχύ των συσκευών που δουλεύουν ταυτόχρονα, αλλιώς το σπίτι θα τραβήξει αναγκαστικά ρεύμα από το δίκτυο.

Η μπαταρία του Ludlow αποδίδει έως 2.500 Watt (2,5 kW) - ένα όριο που ξεπερνιέται εύκολα αν, για παράδειγμα, ανάψουν μαζί η επαγωγική εστία και ο φούρνος, που απαιτούν πάνω από 3.000 Watt. Πέρα από τη μείωση του κόστους, βέβαια, μια σωστά ρυθμισμένη μπαταρία λειτουργεί και ως δίχτυ ασφαλείας στα μπλακ άουτ, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία του νοικοκυριού.

Τι αλλάζει όταν πυκνώνουν οι συννεφιές

Τον χειμώνα και το φθινόπωρο, που η ηλιοφάνεια πέφτει, η τακτική προσαρμόζεται: η μπαταρία φορτίζει από το δίκτυο τη νύχτα, με φθηνό τιμολόγιο, ώστε να καλύψει τις ακριβές ώρες αιχμής. Στο Λονδίνο, με το πρόγραμμα Octopus Flux, το ρεύμα αιχμής κόστιζε 37,78 πένες/kWh, τη στιγμή που μεταξύ 02:00 και 05:00 τα ξημερώματα έπεφτε στις 16,17 πένες.

Για να μην ξεπερνά το όριο των 2.500 Watt της μπαταρίας του, ο Ludlow άλλαξε και μερικές καθημερινές συνήθειες: Δεν βάζει ποτέ μαζί πλυντήριο ρούχων και πιάτων, παρακολουθεί διαρκώς τα φορτία μέσω έξυπνου μετρητή, αντικατέστησε το ενεργοβόρο αερόθερμο του γραφείου του με ένα πάνελ υπερύθρων 800 Watt και πήρε έναν βραστήρα χαμηλότερης ισχύος, εξασφαλίζοντας ζεστό νερό χωρίς να τραβάει ούτε κιλοβατώρα από το δίκτυο.

Πηγή: The Cool Down