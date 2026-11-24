Με το Πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για 30.000 ωφελούμενους – Αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια

Δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη της δράσης «Σύνδεση με το Δίκτυο Αποχέτευσης», προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ, από πόρους του Ταμείου Συνοχής μέσω του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στους κατοίκους 58 οικισμών σε 38 Δήμους της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας και χρηματοδοτεί περίπου 30.000 ωφελούμενους ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα – χωρίς εισοδηματικά κριτήρια – για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους όπου υφίστανται ήδη ολοκληρωμένα δίκτυα αποχέτευσης.

Ειδικότερα, με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης, καθορίζονται οι όροι του Προγράμματος, σχετικά με τους δικαιούχους, το εύρος των εργασιών, τις δαπάνες καθώς και τη διαδικασία έγκρισης των σχετικών αιτήσεων.

Στόχος του Προγράμματος είναι να μειωθεί σημαντικά το κόστος για τους πολίτες που καλούνται να συνδέσουν την κατοικία ή τον επαγγελματικό τους χώρο με την αποχέτευση και, παράλληλα, να βελτιωθεί η διαχείριση των αστικών λυμάτων. Καθώς περισσότερα ακίνητα συνδέονται στα υπάρχοντα δίκτυα, περισσότερα λύματα οδηγούνται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Έτσι, αξιοποιούνται καλύτερα οι δημόσιες υποδομές, προστατεύεται το περιβάλλον και η χώρα ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της, με στόχο τον σταδιακό περιορισμό των σχετικών προστίμων.

Ειδική μέριμνα για τους νησιωτικούς οικισμούς με αυξημένη επιδότηση

Για τους επιλέξιμους οικισμούς των νησιών μας, το Πρόγραμμα προβλέπει αύξηση κατά 200 ευρώ στο ανώτατο ποσό της επιδότησης ανά σύνδεση. Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ και στα νησιά φτάνει έως τα 1.050 ευρώ χωρίς αντλία και έως τα 1.300 ευρώ όταν απαιτείται αντλία. Τα ανώτατα ποσά για την ηπειρωτική και τη νησιωτική χώρα διαμορφώνονται ως εξής:

Κατηγορία σύνδεσης Ηπειρωτική χώρα Νησιωτική χώρα Σύνδεση χωρίς αντλία έως 850 ευρώ έως 1.050 ευρώ Σύνδεση με αντλία έως 1.100 ευρώ έως 1.300 ευρώ

Ποιους οικισμούς αφορά

Το πρόγραμμα αφορά 58 οικισμούς στους Δήμους Θάσου, Νέστου, Ιάσμου και Μαρωνείας–Σαπών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Διονύσου, Κρωπίας, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας – Ειδυλλίας και Σαλαμίνας στην Αττική, Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Ξηρομέρου, Αιγιαλείας και Πατρέων στη Δυτική Ελλάδα, Νικολάου Σκουφά, Σουλίου, Ιωαννιτών και Πρέβεζας στην Ήπειρο και Μουζακίου, Αγιάς, Κιλελέρ και Φαρκαδόνας στη Θεσσαλία. Περιλαμβάνει επίσης οικισμούς στους Δήμους Αλεξάνδρειας, Νάουσας, Βόλβης, Θέρμης, Πέλλας, Ηράκλειας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου στην Κεντρική Μακεδονία, Γόρτυνας και Φαιστού στην Κρήτη, Ερμιονίδας, Βέλου – Βόχας και Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων στην Πελοπόννησο και Αλιάρτου, Χαλκιδέων και Αμφίκλειας–Ελάτειας στη Στερεά Ελλάδα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα apoxetefsisyndesi.gov.gr, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ενημέρωση 5 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ σε ΦΕΚ. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά 25 ημέρες μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ και διαρκεί 4 μήνες. Ο αναλυτικός κατάλογος των επιλέξιμων οικισμών, ο Οδηγός του Προγράμματος και οι απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις διατίθενται στις ιστοσελίδες: apoxetefsisyndesi.gov.gr. και ypen.gov.gr.

Σημειώνεται ότι καθώς οι Δήμοι και οι ΔΕΥΑ ολοκληρώνουν τα δίκτυα αποχέτευσης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε άλλες περιοχές, θα μπορούν να ενταχθούν και επιπλέον οικισμοί, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

ΦΕΚ Β 705324-11-2026