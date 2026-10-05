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Π. Μαρινάκης: Στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης

Π. Μαρινάκης: Στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης
Newsroom
Δευτέρα, 05/10/2026 - 09:03
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Μέτρα κοστολογημένα που θα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός

Την ανάγκη για όσο το δυνατόν περισσότερη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, αλλά με μέτρα που θα είναι κοστολογημένα και θα αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός, αναγνώρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμη εφεδρείες για να αντιμετωπίσει την έκτακτη κατάσταση.

Είπε ότι η χώρα είναι τρίτη στην Ευρώπη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ως προς το εύρος της στήριξης που έχει παράσχει στους πολίτες από την έναρξη της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως έχουν λυθεί τα προβλήματα των νοικοκυριών. Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χάρη στη διπλή στήριξη από την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τη συμβολή των διυλιστηρίων, ενώ τόνισε ότι τα μέτρα θα επικαιροποιούνται ανά μήνα ή ακόμη και ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις δυνατότητες της οικονομίας. «Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει εφεδρείες και θα κινηθεί στο πλαίσιο που έχει περιγράψει από τη συνέντευξή του προ εβδομάδων στην ΕΡΤ ο πρωθυπουργός και όπως στη συνέχεια επικαιροποιήθηκε από το οικονομικό επιτελείο», τόνισε.

Αναφερόμενος στις προτάσεις για μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η κυβέρνηση είναι επί της αρχής υπέρ των μειώσεων φόρων, αλλά έθεσε δύο προϋποθέσεις: να υπάρχει δημοσιονομικός χώρος και η όποια μείωση να φτάνει πράγματι στον καταναλωτή. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει συνολικά σε 91 μειώσεις φόρων, εκ των οποίων 83 έχουν ήδη εφαρμοστεί, και συνέδεσε την αύξηση των φορολογικών εσόδων με τη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Για το ντίζελ επεσήμανε ότι η επιδότηση στην αντλία είναι μεγαλύτερη από το όφελος που θα προέκυπτε από μια μείωση του ΕΦΚ στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η μέγιστη δυνατή μείωση του κόστους για τους πολίτες. «Η επιδότηση που δίνουμε στην αντλία, που πάει από τα 15 στα 20 λεπτά, αλλά ακόμα και όταν ήταν στα 15, είναι μεγαλύτερη από το κέρδος που θα είχε ο κόσμος αν πηγαίναμε στο κατώτερο όριο μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Τώρα είναι στα 41 λεπτά, έχει σημασία να το πούμε και στην Ευρώπη το κατώτερο όριο είναι 33 λεπτά. Άρα το κέρδος που θα είχαμε στο ντίζελ, που είναι το καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και είναι η δεύτερη προτεραιότητά μας μετά το επίδομα θέρμανσης, θα ήταν μικρότερο. Αλλά, το ξαναλέω, προσέξτε. Τους πολίτες τούς νοιάζει το μέγιστο δυνατό κέρδος, δηλαδή το μικρότερο δυνατό κόστος σε αυτή την κρίση», ανέφερε.

Παράλληλα, επέκρινε την αντιπολίτευση για προτάσεις που, όπως είπε, δεν συνοδεύονται από επαρκή κοστολόγηση και χαρακτήρισε «ψεύτικες ελπίδες» και «μαγικές συνταγές» τις εύκολες λύσεις. Τόνισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να μιλά με πράξεις και όχι με ευχολόγια, ενώ υποστήριξε ότι η οικονομία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέφουν στους πολίτες μέρος των αυξημένων εσόδων μέσω φορολογικών μειώσεων και μέτρων στήριξης. Ανέφερε χαρακτηριστικά την επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς και νοσηλευτές στην περιφέρεια, την επιστροφή ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών και τη μόνιμη ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων.

Για τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι αποτελεί συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων και του εξωδικαστικού μηχανισμού, από τον οποίο, όπως ανέφερε, έχουν ήδη ωφεληθεί περισσότεροι από 60.000 πολίτες. Τόνισε ότι οι 120 δόσεις προσφέρουν πρόσθετη «ανάσα» σε όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ενώ παράλληλα οι παρεμβάσεις για τους servicers ενισχύουν την προστασία των συνεπών οφειλετών. Επισήμανε ότι στόχος είναι να στηριχθούν τόσο όσοι δυσκολεύτηκαν και θέλουν να παραμείνουν συνεπείς όσο και εκείνοι που καταβάλλουν κανονικά τις υποχρεώσεις τους, ώστε η οικονομία να συνεχίσει να λειτουργεί και να δημιουργεί θέσεις εργασίας. «Μια σειρά από παρεμβάσεις κοιτάνε όλους τους πολίτες. Και τους συνεπείς και εκείνους που θέλουν να είναι συνεπείς, για να μπορέσουν να συνεχίσουν να λειτουργούν την επιχείρησή τους, για να μπορέσει η οικονομία αυτή, ενώ το κράτος μειώνει τους φόρους, να έχει περισσότερα έσοδα και να γυρίσει πίσω στον κόσμο αυτά που στερήθηκε τα προηγούμενα χρόνια... Και θα κρίνει (σ.σ. ο κόσμος) ρεαλιστικές λύσεις και όχι ακοστολόγητες υποσχέσεις», ανέφερε.

Στο μέτωπο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, χαρακτήρισε σημαντική την επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας ότι επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. «Είναι μια σημαντική επίσκεψη, χωρίς καμία αμφιβολία. Έρχεται να επανεπιβεβαιώσει το γεγονός ότι οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο. Είναι στρατηγικός μας σύμμαχος οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής». Αναφέρθηκε στις επενδύσεις των Chevron και ExxonMobil, στον Κάθετο Διάδρομο και στον ευρύτερο ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τη θέση της χώρας στην περιοχή και δημιουργούν θέσεις εργασίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει σημαντικά την αμυντική της θωράκιση μέσω των Rafale, Belharra, F-16 και F-35 και υπενθύμισε τις συμφωνίες για ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο και την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια.

Για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας, ανέφερε ότι το έργο θα προχωρήσει με βάση τον σχεδιασμό, καθώς αποτελεί έργο ευρωπαϊκής σημασίας και συμβάλλει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Τόνισε ότι δεν θα πρέπει να εντάσσεται στη συζήτηση περί εντάσεων ή αδειών και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση μιλά «με πράξεις και όχι με λόγια».

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