Στο Βελιγράδι ο Σταύρος Παπασταύρου για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στο Βελιγράδι μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει στη 2η Τετραμερή Υπουργική Συνάντηση για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 6 Οκτωβρίου.

Η συνάντηση αποτελεί συνέχεια της πρώτης τετραμερούς που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού, και αποσκοπεί στην εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας.

Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν επίσης η Υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, και Dubravka Handanović, η Υπουργός Ενέργειας, Μεταλλείων και Ορυκτών Πόρων της Βόρειας Μακεδονίας, κα Sanja Božinovska, και η Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κα Iva Petrova, καθώς και οι επικεφαλής των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις τέσσερις χώρες.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, η ανάπτυξη υποδομών φυσικού αερίου και ηλεκτρικών διασυνδέσεων, η λειτουργία των ενεργειακών αγορών και η δίκαιη μετάβαση.

Η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα, με στόχο τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού και τη διαμόρφωση συνθηκών μεγαλύτερης ενεργειακής ασφάλειας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της περιοχής.