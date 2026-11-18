Ο ΔΕΣΦΑ συμμετείχε σε στρογγυλή τράπεζα υψηλού επιπέδου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με τίτλο «Ενεργειακές Υποδομές για την Επόμενη Δεκαετία: Ο Ρόλος της Μεσογείου στην Απανθρακοποίηση, Ανταγωνιστικότητα και Ανθεκτικότητα της Ευρώπης», με επίκεντρο τον αυξανόμενο ρόλο της Μεσογείου στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, με οικοδεσπότη τον ευρωβουλευτή Δημήτρη Τσιόδρα .

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Μαρία Σφερούτσα, CEO του ΔΕΣΦΑ, ο Εξοχότατος Πρέσβης, Ιωάννης Βράιλας, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Lucie Boost, Γενική Γραμματέας της Gas Infrastructure Europe (GIE), καθώς και ο Stefano Miriello, Αναπληρωτής Διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ένωσης Δέσμευσης και Αποθήκευσης Άνθρακα (CCSA).

Η συζήτηση ανέδειξε την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου ως έναν αναδυόμενο στρατηγικό ενεργειακό κόμβο για την Ευρώπη, που συνδέει την προσφορά, τη βιομηχανική ζήτηση και την αποθήκευση σε τρεις βασικές αλυσίδες αξίας: φυσικό αέριο, υδρογόνο και CO₂.

Τα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCIs) του ΔΕΣΦΑ, ApolloCO₂, H2DRIA και H2ESPERIA, αποτυπώνουν αυτή τη φιλοδοξία. Το ApolloCO₂ θα συνδέσει βιομηχανικούς ρυπαντές CO₂ με μόνιμους χώρους αποθήκευσης στη Μεσόγειο, με την υποστήριξη ενός προγραμματισμένου τερματικού σταθμού υγροποίησης CO₂ στη Ρεβυθούσα, ο οποίος έχει εξασφαλίσει 169,3 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Καινοτομίας της ΕΕ. Τα έργα H2DRIA και H2ESPERIA, εν τω μεταξύ, στοχεύουν να συνδέσουν το δυναμικό παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου της Ελλάδας με κέντρα ζήτησης στην Κεντρική Ευρώπη μέσω της Βουλγαρίας και της Ιταλίας, αντίστοιχα.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η υλοποίηση αυτών των έργων θα απαιτήσει ένα σταθερό και ρεαλιστικό ρυθμιστικό πλαίσιο, κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και μηχανισμούς περιορισμού των επενδυτικών κινδύνων κατά τα αρχικά στάδια ανάπτυξης των έργων. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη η ανάπτυξη των υποδομών να μην περιορίζεται στα εθνικά σύνορα της Ελλάδας, αλλά να εντάσσεται σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προοπτική διασυνδεσιμότητας.

Η συζήτηση τόνισε περαιτέρω τη σημασία της διαφοροποίησης των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού, των εναλλακτικών διαδρομών και των ευέλικτων υποδομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και την προστασία των καταναλωτών και της βιομηχανίας από διαταραχές και διακυμάνσεις των τιμών, ιδιαίτερα καθώς η ΕΕ προχωρά στη σταδιακή απεξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Η Μαρία Σφερούτσα, CEO του ΔΕΣΦΑ, δήλωσε: «Αυτό που επιδιώκουμε να επιτύχουμε στον ΔΕΣΦΑ αντικατοπτρίζει την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν οι ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές: τη μετάβαση από ένα σύνολο εθνικών συστημάτων προς ένα διασυνδεδεμένο, διεθνές δίκτυο που θα μπορεί να μεταφέρει διαφορετικές μορφές ενέργειας. Η υλοποίηση αυτού του οράματος απαιτεί δύο βασικά στοιχεία: ρεαλισμό και ευελιξία».

Ο ευρωβουλευτής Δημήτρης Τσιόδρας, συνδιοργανωτής και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, σημείωσε: «Το υψηλό κόστος ενέργειας παραμένει μείζον ζήτημα για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει την ενεργειακή της μετάβαση με τρόπο που να διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητά της. Η Ελλάδα έχει στρατηγικό ρόλο να διαδραματίσει ως βασικός ενεργειακός κόμβος, διευκολύνοντας τη διέλευση ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου συμβάλλουν σημαντικά στη διαφοροποίηση των ενεργειακών οδών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ενεργειακής ασφάλειας. Η ανάπτυξη του πρώτου κόμβου δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στη Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω του έργου APOLLOCO₂ και η πρόσφατη έγκριση έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες από το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελούν σημαντικά βήματα προς ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα».

Ο ευρωβουλευτής Γιάννης Μανιάτης σχολίασε: «Η Ελλάδα και η Μεσόγειος δεν βρίσκονται πλέον στην περιφέρεια του ενεργειακού τοπίου της Ευρώπης. Από τις υποδομές φυσικού αερίου και τη μεταφορά και αποθήκευση CO₂ έως τις διασυνδέσεις ανανεώσιμου υδρογόνου και ηλεκτρικής ενέργειας, το κατάλληλο πλαίσιο της ΕΕ — στη διαμόρφωση του οποίου εργαζόμαστε ενεργά — μπορεί να μετατρέψει τη στρατηγική γεωγραφική θέση και το ενεργειακό δυναμικό της Ελλάδας σε πηγή ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και απανθρακοποίησης, προσφέροντας προσιτές τιμές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας στους πολίτες μας».

Η εκδήλωση επιβεβαίωσε τη συμβολή του ΔΕΣΦΑ στην εξελισσόμενη ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης, τοποθετώντας την Ελλάδα και τη Μεσόγειο στο επίκεντρο των υποδομών που απαιτούνται για να συνδυάσουν την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την απανθρακοποίηση.