Ε.Β.Ε.Π.: Το επόμενο βήμα μετά τη Δ.Ε.Θ. είναι η ενίσχυση της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας

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Την ανάγκη η ελληνική οικονομία να περάσει από τη φάση των φορολογικών ελαφρύνσεων στη φάση της ενίσχυσης της παραγωγικής ανταγωνιστικότητας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) Βασίλης Κορκίδης, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, με αφορμή τις εξαγγελίες της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2026 και την εξειδίκευση των μέτρων από το οικονομικό επιτελείο.

Κατά τη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε συνολική αποτίμηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν, με ιδιαίτερη έμφαση στις επιπτώσεις τους για την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας το αισιόδοξο αποτύπωμα των εξαγγελιών παρά τα «κενά» για τη μεσαία τάξη και τις ΜμΕ, σε ζητήματα που εξακολουθούν να απασχολούν την ελληνική αγορά.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επισήμανε ότι, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων προϋποθέτει τη μείωση του μη μισθολογικού και ενεργειακού κόστους, τη διεύρυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, την παροχή ισχυρότερων επενδυτικών κινήτρων, την επιτάχυνση του ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη στοχευμένη στήριξη των μικρότερων επιχειρήσεων. Η πραγματική οικονομία ζητά περισσότερο «δημοσιονομικό οξυγόνο» για να δημιουργήσει επενδύσεις, θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη φορολογητέα ύλη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, η καλύτερη κοινωνική πολιτική είναι μια οικονομία που παράγει περισσότερο, ενώ η καλύτερη επιχειρηματική πολιτική είναι εκείνη που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν, να αναπτύσσονται και να προσφέρουν καλύτερες αμοιβές.

Αναφερόμενος στον στόχο προσέλκυσης επενδύσεων που έθεσε ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ, ο κ. Κορκίδης υπενθύμισε ότι το Ε.Β.Ε.Π. έχει διαχρονικά αναδείξει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός σταθερού, φιλικού και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος, τόσο για εγχώρια όσο και για διεθνή κεφάλαια. Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων, ώστε να μην χαθούν νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες για τη χώρα.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της «ψηφιακής γραφειοκρατίας», την οποία χαρακτήρισε ως έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους κατά τη διαδικασία της ψηφιακής μετάβασης. Όπως σημείωσε, πολλές επιχειρήσεις εξακολουθούν να δαπανούν πολύτιμο χρόνο και πόρους σε σύνθετες διοικητικές διαδικασίες που θα έπρεπε να έχουν ήδη απλουστευθεί, ή αυτοματοποιηθεί, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος και συχνά λειτουργεί αποτρεπτικά για νέες επενδύσεις.

Το Ε.Β.Ε.Π. αξιολογεί θετικά τη συνέχιση της ψηφιοποίησης του κράτους, τις πρωτοβουλίες διοικητικής απλούστευσης και τις αλλαγές στη τεκμαρτή φορολόγηση με τον ορισμό της «φορολογικής συνέπειας». Σημαντικό μέτρο για το «κενό ρευστότητας» είναι ο προσανατολισμός των χρηματοδοτικών εργαλείων με τη μεταφορά 1,5 δις ευρώ από ΤΑΑ στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, για δανειοδότηση και εγγυοδοτικά εργαλεία σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στα θετικά στοιχεία των κυβερνητικών εξαγγελιών, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κατέταξε και την αναγνώριση του ενεργειακού κόστους, ως κρίσιμου παράγοντα που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όπως ανέφερε, η προοπτική αποκλιμάκωσης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί θετικές προσδοκίες για τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας των επιχειρήσεων, με σημαντικά οφέλη για τη μεταποίηση, το εμπόριο, την εστίαση, τις μεταφορές και τα logistics.

Συνοψίζοντας, ο κ. Κορκίδης σημείωσε ότι τα θετικά στοιχεία των ανακοινώσεων της ΔΕΘ εντοπίζονται σε πέντε βασικούς άξονες: τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση της ρευστότητας, τη διεύρυνση της χρηματοδότησης, τα επενδυτικά κίνητρα και την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Όπως υπογράμμισε, αρκετές από τις παρεμβάσεις αυτές μπορούν να λειτουργήσουν αναπτυξιακά, υπό την προϋπόθεση, ότι θα εφαρμοστούν άμεσα και θα φτάσουν αποτελεσματικά στην αγορά.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η μεσαία τάξη δεν πρέπει απλώς να αντέχουν, αλλά να μπορούν να προοδεύουν», τόνισε ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., προσθέτοντας ότι το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε μόνιμο μέτρο που μειώνει τα οικονομικά βάρη και επιβραβεύει τη συνέπεια ευελπιστώντας ότι, το προσεχές διάστημα, θα υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις όσον αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, «εντός και εκτός καλαθιού» Δ.Ε.Θ.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. εξέφρασε την προσδοκία ότι, η εφαρμογή του συνολικού πακέτου μέτρων θα επιβεβαιώσει τις θετικές προσδοκίες που δημιούργησαν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ. Το πραγματικό μέτρο επιτυχίας δεν είναι πόσα μέτρα ανακοινώθηκαν, αλλά πόσα θα παραμείνουν στο διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, πόσα θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις και πόσα θα βελτιώσουν ουσιαστικά την καθημερινότητα της αγοράς και της κοινωνίας. «Θέλω να πιστεύω πως πριν τις εκλογές θα υπάρξουν χρονικές βελτιώσεις και προσθήκες στα μέτρα της ΔΕΘ, που θα περιλαμβάνουν την μεσαία τάξη και τις ΜμΕ, καθώς είναι δύο βασικοί οικονομικοί και πολιτικοί ρυθμιστές», κατέληξε.

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