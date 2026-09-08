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ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μητσοτάκης «ανακάλυψε» τρόπο να μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια;
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Τρίτη, 08/09/2026 - 09:08
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Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σχετικά με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για μείωση 30% στη χονδρική τιμή του ρεύματος

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε στη ΔΕΘ ως μέλλων Πρωθυπουργός και όχι εν ενεργεία και μάλιστα επί 7 χρόνια.

Υποσχέθηκε ότι θα μειώσει κατά 30% την χονδρική τιμή στο ρεύμα. Και το ερώτημα στο στόμα κάθε απλού πολίτη που στενάζει από την ακρίβεια είναι ένα: Ποιος τον εμπόδισε να το κάνει επί 7 χρόνια συγκρατώντας τις τιμές;

Γιατί άφησε τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς με ένα τέτοιο βάρος και χιλιάδες επιχειρήσεις να στενάζουν λόγω του δυσβάσταχτου ενεργειακού κόστους;

Γιατί ενώ υπήρχε τρόπος, όπως αναγνωρίζει σήμερα και ο ίδιος, υπηρέτησε επί 7 χρόνια τους ολιγάρχες που πλούτισαν σε βάρος των πολιτών που αγκομαχούσαν;

Προσπαθεί ακόμα και την τελευταία στιγμή να κοροϊδέψει τους πολίτες για να υφαρπάξει την ψήφο τους. Μόνο που μια τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας θα είναι άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα και μια θητεία διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων.

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