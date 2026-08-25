Σταύρος Παπασταύρου: Βάζουμε κανόνες στην ανάπτυξη με το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ

Στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), τονίζοντας πως εισάγονται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες.

«Η χώρα μας για πολλά χρόνια δεν είχε ένα χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είχε γίνει το 2008. Τότε είχαμε ένα γίγα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, άρα το πλαίσιο ήταν ένα πλαίσιο πολύ διαφορετικό από σήμερα, που έχουμε φτάσει στα 18 γίγα. Είναι μία ανάπτυξη με κανόνες».

«Άλλες ανάγκες έχει μια περιοχή όπου υπάρχει ένταση στο τουριστικό φαινόμενο και άλλες ανάγκες έχει μια περιοχή οι οποίες θέλουμε να την αναπτύξουμε. Άρα για πρώτη φορά μετράμε την ένταση του τουριστικού φαινομένου. Τη μετράμε έναν πολύ αντικειμενικό τρόπο, κλίνες δια της έκτασης και του πληθυσμού».

«Έχουμε 1.036 δημοτικές ενότητες σε όλη την πατρίδα μας και αυτή τη στιγμή τις κατατάσσουμε σε 5 διαφορετικές κατηγορίες με την υπουργό Τουρισμού, την Όλγα Κεφαλογιάννη, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διαφορετικά κριτήρια για το πόσα στρέμματα χρειάζεται για να χτιστεί σε μια περιοχή η οποία είναι σχετικά κορεσμένη ή μια περιοχή που δεν θέλουμε να φτάσει να κορεστεί, σε σχέση με περιοχές τις οποίες θέλουμε να αναπτύξουμε».

«Επίσης, βάζουμε και κάποιους κανόνες οριζόντιους. Για παράδειγμα, όλοι απολαμβάνουμε – είτε είσαι στην Αττική είτε είσαι στη Βόρεια Ελλάδα είτε στα νησιά – την παραλία. Βάζουμε λοιπόν την οριζόντια ρύθμιση ότι για 25 μέτρα από την παραλία δεν μπορεί να χτιστεί κάτι καινούργιο. Αυτό το κομμάτι θέλουμε να ανήκει στο δημόσιο χώρο, εκτός από μία εγκατάσταση άμα χρειάζεται για διευκολύνεις άτομα με αναπηρία».

«Στο χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βάζουμε κάποιους περιοχές αποκλεισμού. Δε θέλουμε να έχουμε ανεμογεννήτριες στην Αττική ή στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δε θέλουμε να έχουμε πάνω από 1.200 μέτρα στα βουνά μας. Δε θέλουμε να έχουμε σε συγκεκριμένα μικρότερα νησιά. Δε θέλουμε να έχουμε φωτοβολταϊκά σε περιοχές Natura, σε δασικές εκτάσεις».

Ο υπουργός διέψευσε κατηγορηματικά τις θεωρίες ότι καίγονται δάση για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, ενώ υπεραμύνθηκε του ρόλου των ΑΠΕ στη συγκράτηση των τιμών του ρεύματος εν μέσω διεθνούς ενεργειακής κρίσης και ξηρασίας.

«Στο πεδίο ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια»

Όσον αφορά τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, δήλωσε:

«Πέρσι τον Απρίλιο κάναμε μετά από δεκαετίες τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η χώρα μας έχει τα περισσότερα νησιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή σε όλη την Ευρώπη. Είναι η δεύτερη στην Ευρώπη, γιατί η πρώτη είναι η Νορβηγία και παρόλα αυτά δεν είχαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τώρα τον έχουμε, έχουμε οργανώσει δηλαδή τις ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα».

«Επίσης, προχωρήσαμε στα δύο θαλάσσια πάρκα Νοτίου Αιγαίου και Ιονίου. Προχωρούμε στις έρευνες και η Chevron υπέγραψε συμφωνία για τις σεισμικές έρευνες νοτίως της Κρήτης. Προχωρούμε στην για πρώτη φορά ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο με την Exxon Mobil, την Energean και τη Hellenic Energy. Στο πεδίο ασκείς τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας και πάντα στην πράξη με αποτελέσματα».

«Η χώρα μας διαχρονικά προασπίζει τα κυριαρχικά της δικαιώματα με το πιο πρόσφορο μέσο και αυτό νομίζω το ξέρουν όλοι. Λειτουργούμε στο πεδίο. Υπάρχει διάλογος, αλλά υπάρχει και προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και σε αυτό δεν υπάρχει καμία έκπτωση».

«Αυτό το οποίο έκανε η Τουρκία κατ’ αρχήν δεν παράγει κάποιο έννομο αποτέλεσμα, γιατί έχει κηρύξει θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που δεν της ανήκουν. Άρα εκεί είναι σαφές. Θα μου πείτε ”μα το έκανε”. Σας απαντώ, το ίδιο έγινε και με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2025 αναφέρεται ρητά, δηλαδή τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ρητά ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δεν, δεν αποκτά η Τουρκία τα δικαιώματα που λέει και ουσιαστικά παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα των γειτονικών κρατών».

«Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι στην πορεία που έχουμε εμείς με τα συγκεκριμένα μέτρα, με τις συγκεκριμένες δράσεις, η Τουρκία προσπαθεί να αντιδράσει. Εμείς συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα, πάντα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του νερού & τις πολεοδομίες

Όσον αφορά τις κυβερνητικές προτεραιότητες ενόψει της ΔΕΘ, ο κος Παπασταύρου προανήγγειλε τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τόσο για το περιεχόμενο της ρήτρας διαφυγής ύψους 1 δισ. ευρώ όσο και τους άμεσους στόχους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως προς τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του νερού και την πλήρη ψηφιοποίηση των πολεοδομιών μέσω του gov.gr.

«Όσον αφορά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπάρχουν δύο μεγάλες προτεραιότητες. Η μία, η οποία θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό, είναι το περιεχόμενο της ρήτρας διαφυγής. Όπως ξέρετε, η χώρα μας ενεργοποίησε τη ρήτρα διαφυγής, έκανε το σχετικό αίτημα. Το ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, ένα ποσό του ενός δις για το μέχρι το 2028, οπότε το περιεχόμενο αυτής της ρήτρας θα είναι από τα κομμάτια των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού».

«Μια δεύτερη πολύ μεγάλη πρόκληση για μας είναι η υλοποίηση της μεταρρύθμισης για το νερό, για την ύδρευση και η μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Είδατε τι συνέβη τον Αύγουστο σε όλη την Ευρώπη. Όταν λέγαμε εμείς τον Ιούλιο πόσο σημαντικό είναι ότι το νερό αυτή τη στιγμή καταλήγει να είναι ένας στρατηγικός εθνικός πόρος και είδαμε σε όλη την Ευρώπη τη στάθμη των ποταμών να κατεβαίνει και πόσο η λειψυδρία χτύπησε την πόρτα χωρών που μέχρι τώρα θεωρούσαν ότι δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα».

«Χρειάζεται εμείς να προχωρήσουμε γρήγορα στη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε στα τέλη Ιουλίου, να ενώσουμε δυνάμεις. Δεν μπορούμε να έχουμε 745 οργανισμούς που να ασχολούνται με το νερό. Είναι αναποτελεσματικό. Αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσουμε σε μια ολιστική διαχείριση του νερού. Υπάρχουν χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν την ίδια σταγόνα τρεις φορές. Εμείς από τις 100 σταγόνες χάνουμε τις 60».

«Δεύτερη πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση, πολεοδομίες. Πρέπει να προχωρήσουμε στο gov.gr των πολεοδομιών, δηλαδή ό,τι κάναμε και με τις εφορίες. Να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία, να έχουμε ένα ηλεκτρονικό αποτύπωμα του φακέλου, να περιορίσουμε τη φυσική επαφή του πολίτη, όπως ακριβώς έγινε και στην επαφή με τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι δύο μεταρρυθμίσεις, η υλοποίηση της μεταρρύθμισης στο νερό και η πολεοδομική μεταρρύθμιση, είναι οι δύο βασικές προτεραιότητες του υπουργείου για τους επόμενους μήνες, μαζί με την εξειδίκευση των μέτρων».