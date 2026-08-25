Metlen Energy & Metals: Απόσχιση του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Ανακοίνωση - Έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Διάσπασης με Απόσχιση και Εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της εταιρείας «Metlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε.» στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η Μetlen Energy & Metals ανακοινώνει ότι η Μetlen Energy & Metals Μονοπρόσωπη Α.Ε. (η «Εταιρεία») διασπά και εισφέρει την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις της που σχετίζονται με έργα παραχώρησης και ΣΔΙΤ, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών σε εταιρείες έργου, των συμβατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, των συμμετοχών σε εκκρεμείς διαγωνιστικές διαδικασίες, του προσωπικού, του εξοπλισμού, καθώς και όλων των συναφών ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (ο «Κλάδος Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)») στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η προτεινόμενη διάσπαση με απόσχιση και εισφορά κλάδου θα διευκολύνει την προοδευτική συγκέντρωση και ενοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον τομέα των υποδομών σε ενιαίο εταιρικό σχήμα, επιτρέποντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή εστίαση, την αξιοποίηση συνεργειών και σημαντικών οικονομιών κλίμακας, ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία και τη δημιουργία μιας ισχυρότερης αυτόνομης επιχειρησιακής μονάδας ανάπτυξης για τον Κλάδο Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Κατά την από 07.08.2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας εγκρίθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας, με απόσχιση και εισφορά του Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της Εταιρείας, στην κατά 100% θυγατρική της εταιρεία «Μ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 2, 59-73 του ν. 4601/2019, τις εφαρμοστέες φορολογικές διατάξεις των άρθρων 47-59 του ν. 5162/2024 και την εμπορική νομοθεσία εν γένει.

Το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης της Εταιρείας αναρτήθηκε την 24.08.2026 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6149926.

Ως ημερομηνία σύνταξης της λογιστικής κατάστασης του εισφερόμενου Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ορίσθηκε η 31η Δεκεμβρίου 2025. Όλες οι πράξεις που αφορούν στον Κλάδο Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και έχουν πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως την ολοκλήρωση της απόσχισης θα θεωρούνται, από λογιστική και φορολογική άποψη, ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Εταιρείας, και τυχόν προκύπτοντα κέρδη ή ζημίες θα ωφελούν ή βαρύνουν, αντίστοιχα, αποκλειστικά την Εταιρεία.

Επίσης, στο πλαίσιο της ως άνω απόφασης, ανατέθηκε στην εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «COMPASS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.» η σύνταξη της έκθεσης αποτίμησης της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του εισφερόμενου Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), η οποία ομοίως έχει αναρτηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης, επέρχονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

1. η Εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) της 31.12.2025 και θα διαμορφωθεί μέχρι την ημέρα της ολοκλήρωσης της απόσχισης,

2. το μετοχικό κεφάλαιο της Επωφελούμενης θα αυξηθεί κατά την καθαρή λογιστική αξία του εισφερόμενου Κλάδου Παραχωρήσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), από κοινού με καταβολή μετρητών ποσού ογδόντα τριών λεπτών του Ευρώ (€0,83) για σκοπούς στρογγυλοποίησης, ήτοι κατά το συνολικό ποσό των Ευρώ εκατόν πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ ευρώ (€105.064.218), με την έκδοση εκατόν πέντε εκατομμυρίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων δεκαοκτώ (€105.064.218) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (1,00) εκάστης, που θα αναληφθούν στο σύνολό τους από την Εταιρεία.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως την 30.09.2026, καθώς και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων. Με την ολοκλήρωσή της, οι δραστηριότητες του Ομίλου στον τομέα των παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ θα ενοποιηθούν υπό την Επωφελούμενη, δημιουργώντας μία αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα υποδομών με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής εστίασης, της αποδοτικότητας και της μελλοντικής ανάπτυξης.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται σε συμμόρφωση με το Άρθρο 4.1.1 του Κανονισμού της Euronext Athens.