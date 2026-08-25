Διυλιστήριο στις φλόγες, 2 νεκροί στη Ρωσία σε ουκρανικές επιδρομές - Ισάριθμοι νεκροί στην Ουκρανία

Επιδρομή των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν δυο άνθρωποι και να ξεσπάσει φωτιά σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασναντάρ της Ρωσίας, βορειοανατολικά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφεραν οι αρχές νωρίς το πρωί.

«Συντρίμμια drones κατέπεσαν στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Αφίψκι», με αποτέλεσμα «δυστυχώς, δυο άνθρωποι να σκοτωθούν», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram, συμπληρώνοντας πως εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και υπέστησαν ζημιές 10 σπίτια σε χωριό, στο ένα από τα οποία εκδηλώθηκε επίσης φωτιά.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.