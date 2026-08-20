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Οι νέοι–ες Τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

Οι νέοι–ες Τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 14:54
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Νέος Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος ο Χρήστος Γιαννούλης

Κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αποφασίστηκε η κατανομή αρμοδιοτήτων στους νέους-ες τομεάρχες:

Τομεάρχης Εξωτερικών:

Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας:

Δούρου Ρένα

Τομεάρχης Εσωτερικών:

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Διαφάνειας:

Πολάκης Παύλος

Τομεάρχης Οικονομικών και Ανάπτυξης:

Παππάς Νίκος

Τομεάρχης Υγείας:

Πολάκης Παύλος

Τομεάρχες Παιδείας και Αθλητισμού:

Αμανατίδης Γιάννης

Τομεάρχης Πολιτισμού:

Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Μεταφορών και Υποδομών:

Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Δικαιοσύνης:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Δικαιωμάτων και Ισότητας:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Παπαηλιού Γιώργος

Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος:

Γιαννούλης Χρήστος

Τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Καριπίδης Γιάννης

Τομεάρχης Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής:

Ακρίτα Έλενα

Τομεάρχης Τουρισμού:

Καριπίδης Γιάννης

Τομεάρχης Μετανάστευσης και Ασύλου:

Ακριώτου Θεοδώρα

Τομεάρχης Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

Παππάς Νίκος

Γραμματέας ΚΟ:

Αμανατίδης Γιάννης

Διευθύντρια ΚΟ:

Γκαρά Νατάσα

Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι:

Γιαννούλης Χρήστος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Οικονομικών, Κοινωνικών, Παραγωγής και Εμπορίου)

Ξανθόπουλος Θεόφιλος (αρμόδιος για Διαρκείς επιτροπές Μορφωτικών, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών)

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