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ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ

ΕΛ.Α.Σ.: Η κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει στις απαράδεκτες τουρκικές προκλήσεις για το χωροταξικό των ΑΠΕ
Newsroom
Πέμπτη, 20/08/2026 - 11:40
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Την έντονη αντίδραση του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκάλεσαν οι τουρκικές τοποθετήσεις σχετικά με το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ

Σε σχετική ανακοίνωση η ΕΛ.Α.Σ. αναφέρει:

«Οι τουρκικές αντιδράσεις για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου επαναλαμβάνεται η ανυπόστατη τουρκική θεωρία περί «γκρίζων ζωνών», συνιστά μία ακόμη απαράδεκτη τουρκική πρόκληση η οποία παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση καλείται επιτέλους να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις, καταγγέλλοντας τον τούρκικο αναθεωρητισμό, και υπογραμμίζοντας στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες προκλήσεις τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει την ενεργειακή και χωροταξική της πολιτική με αποκλειστικό γνώμονα το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Κάτι που έκανε άλλωστε και όταν τέθηκαν οι βάσεις για έναν σύγχρονο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό επί κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα, με τον ν. 4546/2018 όπου η Ελλάδα ενσωμάτωσε την ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/89 και θεσμοθέτησε το πλαίσιο για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό.

Η κυβέρνηση η οποία επαίρεται για την ικανότητα της να διαχειρίζεται κρίσεις και «να σηκώνει το τριψήφιο», έχει περιορισθεί στον ρόλο του παρατηρητή των εξελίξεων, ενώ η Τουρκία, προβαίνει από την μία πρόκληση στην άλλη.

Η χώρα έχει ανάγκη την άμεση αλλαγή προτεραιοτήτων στα ελληνοτουρκικά. Με ξεκάθαρη στρατηγική που προασπίζεται τα συμφέροντα μας, μακριά από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα Μητσοτάκη: Με αξιοποίηση των συμμαχιών μας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων και με επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών – τις οποίες λανθασμένα διέκοψε η κυβέρνηση».

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