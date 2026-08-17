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Ερντογάν: Η ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ δεν είναι πλέον προτεραιότητά μας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:55
ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 15:20
Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 14:52
Ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ προς Ύπατη Εκπρόσωπο: «Πώς η ΕΕ θα αντιμετωπίσει τη νέα Τουρκική πρόκληση με τα “θαλάσσια πάρκα”»;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 13:59
Αίτημα της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την παράταση ισχύος της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 13:10
Γερμανία: Επείγει η αλλαγή προς μικτά δάση, καθώς οι δασικές πυρκαγιές επεκτείνονται σε πιο υγρές περιφέρειες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/08/2026 - 12:34
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 12:11
Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την ενεργοποίηση κατασκευασμένων σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/08/2026 - 11:42
Πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο των ΗΑΕ υπέστη επίθεση στο στενό του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:42
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 10:08
ΠΑΣΟΚ: Άμεση ανάγκη ελέγχου και υπογειοποίησης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ γύρω από το Σέιχ Σου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:47
ΥΠΕΞ: Παράνομα τα τουρκικά «θαλάσσια πάρκα» - Δεν δημιουργούν τετελεσμένα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/08/2026 - 09:02
ΑΚΤΟR: Αγορά συγκρότημα έξι ακινήτων συγκρότημα ακινήτων στην Παιανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/08/2026 - 08:20
Πυρκαγιές και γερασμένο δίκτυο ηλεκτροδότησης: Πού θα επενδυθούν 4,9 δισ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ έως το 2030
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/08/2026 - 07:57
Πώς να δροσιστείτε χωρίς κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/08/2026 - 08:46
Μήπως χρησιμοποιείτε λάθος το πολύμπριζο; Ηλεκτρολόγος αποκαλύπτει τα 4 λάθη που πρέπει να αποφεύγετε 
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17/08/2026 - 08:46
Γιατί δεν πρέπει να βάζετε ποτέ το router στο πάτωμα
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17/08/2026 - 08:46
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16/08/2026 - 07:19
Πώς θα επιλέξετε πόσα BTU πρέπει να έχει το κλιματιστικό σας
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ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου

ΠΑΣΟΚ: «Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου
Newsroom
Δευτέρα, 17/08/2026 - 15:20
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Κοινή δήλωση Δημήτρη Μάντζου, Υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών και Μανώλη Χριστοδουλάκη, Υπεύθυνου Κ.Τ.Ε. Περιβάλλοντος της ΚΟ ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Η ανακήρυξη «θαλάσσιων πάρκων» από την Τουρκική Δημοκρατία σε δύο εκτεταμένες περιοχές του Αιγαίου Πελάγους αποτελεί παράνομη ενέργεια και απόπειρα δημιουργίας νέων δεδομένων, τελεί δε σε πλήρη αντίθεση τόσο στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας, καθώς αγνοεί πλήρως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και την επήρεια των νησιών του Αιγαίου, όσο και προς το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της βιοποικιλότητας και του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος.

Το γεγονός αυτό, σε συνέχεια της από Ιουνίου 2025 ανακοίνωσης «χωροταξικού σχεδιασμού» από την Τουρκία, έρχεται και ως συνέπεια της κυβερνητικής δυστοκίας και πολυετούς καθυστέρησης υποβολής του χωροταξικού σχεδιασμού της Ελλάδας σύμφωνα με την Οδηγία 2014/89/ΕΕ. Η τελευταία αυτή ενέργεια, που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί ήδη από το 2021, στη βάση του ν. 4001/2011, άρχισε να υλοποιείται από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μόλις το 2025, αφού προηγήθηκε η καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ, ενώ παραμένουν ως σήμερα σε εκκρεμότητα τα προβλεπόμενα τέσσερα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Όπως το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει επανειλημμένα επισημάνει, η καθυστέρηση αυτή αποβαίνει εις βάρος των εθνικών δικαιωμάτων και της υπεράσπισης αυτών έναντι των παράνομων τουρκικών ενεργειών.

Η πρόσφατη εξέλιξη, σε συνδυασμό με τη σχεδιαζόμενη από την Τουρκία νομοθετική κατοχύρωση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» αλλά και την πολύ πρόσφατη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της γειτονικής χώρας με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν, διαμορφώνουν ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης που απαιτεί προσεκτική ανάλυση και αποφασιστική δράση από την πλευρά της Ελλάδας.

Η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει, με ρεαλισμό και χωρίς αυταπάτες, να προχωρήσει αφ’ ενός στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων της που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και το δίκαιο της ΕΕ, μεταξύ άλλων για την προστασία των θαλασσών, αφ’ ετέρου δε στην ανάδειξη της επίμονης τουρκικής προκλητικότητας στην ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα.

«Ήρεμα νερά» θα έπρεπε να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Οποιαδήποτε άλλη συνθήκη συνιστά πρόσχημα και προκάλυμμα για τον τουρκικό αναθεωρητισμό.

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