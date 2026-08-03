Ν. Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Μεγαλόπολης από το ΕΠΔΑΜ 2021-2025

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Πρόσκληση για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων “Η Αγία Θεοδώρα η εν Βάστα” του Δήμου Μεγαλόπολης, με χρηματοδότηση ύψους 531.000,00 ευρώ από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, εκδόθηκε μετά από σχετική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.

Η υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης στοχεύει στη λειτουργική ολοκλήρωση και αδειοδότηση της εν λόγω νεόδμητης Μονάδας, δυναμικότητας σαράντα οκτώ κλινών, και κατ’ επέκταση στην αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών της ευρύτερης περιοχής.

Η προμήθεια αφορά βασικό ιατρικό και νοσηλευτικό εξοπλισμό, εξοπλισμό φυσικοθεραπείας, τεχνολογικό πληροφοριακό, ξενοδοχειακό και λοιπό εξοπλισμό.​