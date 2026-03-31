GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Φεβρουάριος 2026
Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην ελληνική αγορά
Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας
Greenpeace: Νέα μεταλλαγμένα τρόφιμα: τι συμβαίνει τελικά;
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να προετοιμασθούν για «παρατεταμένη αναστάτωση» στις αγορές ενέργειας
Δ. Χριστογιαννόπουλος (ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ): Περνάμε από την εποχή της ανάπτυξης στην εποχή της ευθύνης – Η πρόκληση των 2.500 τόνων
Τάκης Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με σχέδιο και αποτελέσματα τη βιομηχανία αλουμινίου
Οριστική λύση στο πρόβλημα πόσιμου νερού στις Σέρρες
Γιγάντιο πετρελαιοφόρο επλήγη από ιρανική επίθεση στα ανοικτά του Ντουμπάι
Παρουσία εκπροσώπων των καλλιεργητών η συνάντηση για την άρδευση της Κωπαΐδας στο ΥΠΕΝ
Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
150 Δήμαρχοι υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων στη ΡΑΑΕΥ
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για «Εξοικονομώ 2025»: Εκτός πραγματικότητας το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων
Βουλή: «Ναι» της επιτροπής Οικονομικών στην ΠΝΠ για την επιδότηση καυσίμων (Fuel Pass)
Συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου - Πάνω από 109 δολάρια το Μπρεντ
Γιάννης Τριήρης: Περιμένοντας (μάταια;) το «δυστυχώς αποτύχαμε»
Έκτακτη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ- Στο επίκεντρο τιμές και επάρκεια καυσίμων
Έρχεται το νέο «Ανακαινίζω» με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ- Επιδοτήσεις από 70% για επισκευές και ενεργειακή αναβάθμιση
Έναρξη θερινού ωραρίου της διζωνικής μειωμένης τιμολόγησης
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Φεβρουαρίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
Ν. Παπαθανάσης: Ανακατεύθυνση πόρων ύψους 2,13 δις. ευρώ πέτυχε η Ελλάδα στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΕΣΠΑ 2021-2027
Ζελένσκι: Πρόταση στη Μόσχα για ενεργειακή εκεχειρία ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κ. Τσιάρας: Στήριξη του πρωτογενούς τομέα εν μέσω πολέμου - Το ενεργειακό κόστος, μεγάλο ζητούμενο για τους αλιείς
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026 (διορθωτική)
Θεοδωρικάκος: Ισχυρή πιθανότητα παράτασης του πλαφόν στα τρόφιμα – Και νέα μέτρα, εφόσον χρειαστεί
Παγκόσμια μελέτη Schneider Electric: Ο ενεργειακός κλάδος επιταχύνει τις επενδύσεις σε αυτόνομες λειτουργίες έως το 2030
H Maria Rita Galli αναλαμβάνει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην AKTOR LNG
H Αυστραλία μειώνει στο μισό τον φόρο στα καύσιμα
Φιλιππίνες: Αγορά σχεδόν 2,5 εκατ. βαρέλια ρωσικού πετρελαίου
Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας

Στ. Παπασταύρου από Economist: Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι απλώς ένα δίκτυο αγωγών, είναι μία αρτηρία ανάπτυξης, ευημερίας και ελευθερίας
Τρίτη, 31/03/2026 - 15:08

Η ασφαλής ενέργεια είναι ισχύς

Το κρίσιμο θέμα των ενεργειακών διαδρόμων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη στρατηγική σημασία της περιοχής για την ενεργειακή ασφάλεια, ανέδειξε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, στο πλαίσιο στρογγυλής τραπέζης της Ρουμανικής Κυβέρνησης που διοργανώνει το Economist με θέμα «Το Επόμενο Άλμα Προς τα Εμπρός της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

Ο Υπουργός συμμετείχε σε πάνελ με τον Ρουμάνο ομόλογό του, Bogdan-Gruia Ivan και την αναπληρώτρια Υπουργό Ενέργειας της Βουλγαρίας, Teodora Georgieva-Mileva. Είχαν προηγηθεί, για το ίδιο θέμα, οι τοποθετήσεις των Αμερικανών Πρέσβεων στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, κ.κ. Kimberly Guilfoyle και Darryl Nirenberg, καθώς και του CEO της AKTOR και της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρου Εξάρχου, που εκπροσώπησε τον ιδιωτικό τομέα.

«Ένα βασικό συμπέρασμα που αναδείχθηκε μέχρι τώρα στη συζήτηση από τους αξιότιμους πρέσβεις των ΗΠΑ, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα στο Χιούστον, όπου είχα την τιμή να συμμετάσχω, είναι ότι η ενέργεια είναι ασφάλεια. Η ενέργεια είναι σταθερότητα. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε ότι η ενέργεια είναι ζωή. Χωρίς αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια τίποτα δεν μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά. Τα νοικοκυριά δεν μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια και ασφάλεια. Οι οικονομίες δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Οι βιομηχανίες δεν μπορούν να γίνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Οι κοινωνίες δεν μπορούν να ευημερήσουν. Κατά συνέπεια, τα κράτη δεν μπορούν να παραμείνουν ανθεκτικά σε περιόδους κρίσης, όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα», τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι αυτό που έμαθε η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια «με τον δύσκολο τρόπο, είναι ότι ενέργεια δεν μπορεί να θεωρηθεί φθηνή αν δεν είναι ασφαλής».

«Γι’ αυτό, κάθε χώρα αλλά και συνολικά η περιοχή πρέπει να εστιάσει στη διαφοροποίηση πηγών, διαδρομών και τεχνολογιών. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ασφαλής, αξιόπιστη και προσιτή ενέργεια, κάτι που δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν εξαρτάται κανείς από χώρες που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως μέσο πίεσης», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι «γι’ αυτό έργα όπως ο Κάθετος Διάδρομος έχουν τεράστια σημασία. Η Ελλάδα ακολουθεί μια ρεαλιστική ενεργειακή στρατηγική και έχει διαφοροποιήσει το ενεργειακό της μείγμα».

Ο κ. Παπασταύρου είπε ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαζόμαστε εντατικά με τις γειτονικές χώρες για την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου: «Ο Κάθετος Διάδρομος δεν είναι μόνο ένα δίκτυο αγωγών. Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι αρτηρία ανάπτυξης. Αρτηρία σταθερότητας. Αρτηρία ευημερίας. Αρτηρία ελευθερίας. Γιατί μετασχηματίζει την περιοχή, ενισχύει τη διασυνδεσιμότητα και δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας που δεν επιτρέπουν επιστροφή στο παρελθόν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Παπασταύρου, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, «να επεκτείνουμε τον Κάθετο Διάδρομο στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβάνοντας τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία».

Και κατέληξε λέγοντας ότι πρόκειται για ένα έργο που αλλάζει τα δεδομένα: «Σε συνδυασμό με ασφαλή και προσιτή ενέργεια από τις ΗΠΑ, μπορεί να φέρει ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη την περιοχή. Και όπως είπα και στην αρχή, η ενέργεια είναι ζωή. Η ασφαλής ενέργεια είναι ισχύς».

Κ. Γκίλφοϊλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία 31 Μαρτίου 2026

