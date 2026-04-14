Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:43
Νέα αξιολογημένα προγράμματα κατάρτισης στο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 15:27
Η MORE ολοκλήρωσε την κατασκευή τριών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
15/04/2026 - 15:10
Έως 270 δισ. κυβικά μέτρα οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα φυσικού αερίου στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 14:48
Οι τεχνολογίες HVAC της HVAC αρωγός στην ενεργειακή εξοικονόμηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 14:17
Η κυβέρνηση της Γερμανίας μειώνει τον φόρο στα καύσιμα - Η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές ανακοινώνουν οι εταιρείες
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 13:49
Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει στα 53 ευρώ την τιμή-στόχο οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
15/04/2026 - 13:10
Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 12:14
Η Luxcara επενδύει στο πρώτο της ελληνικό φωτοβολταϊκό έργο Ισχύος 83 MWp στην Κοζάνη
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 11:36
Σταύρος Καλαφάτης: Στόχος μας είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει κτήμα της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
15/04/2026 - 10:50
Συμβολή του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών στη δημόσια διαβούλευση για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 10:04
Σ. Λαβρόφ: Η Ρωσία έτοιμη να «ισοσκελίσει» το έλλειμμα ενεργειακών πόρων της Κίνας
ΚΟΣΜΟΣ
15/04/2026 - 09:34
Στο πλευρό του συνδικάτου και των διεκδικήσεών του ο Δήμαρχος Εορδαίας. Συνάντηση με το νέο Προεδρείο του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 09:19
Παρεμβάσεις της ΕΛΕΑΒΙΟΜ στη δημόσια διαβούλευση του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/04/2026 - 08:40
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/04/2026 - 08:35
Σήμερα η υπογραφή της σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
15/04/2026 - 08:11
Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/04/2026 - 08:05
Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
15/04/2026 - 06:37
ΕΕ: Σταθερές οι προμήθειες πετρελαίου - Ανησυχία για την επάρκεια των καυσίμων για τα αεροσκάφη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:54
Η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί καθώς οι αγορές ελπίζουν σε νέες συνομιλίες ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 15:25
Από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 14:51
2η παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/04/2026 - 14:25
ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 13:33
Από Δευτέρα 20 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων για τη νέα δράση απασχόλησης της ΔΥΠΑ σε περιοχές απολιγνιτοποίησης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/04/2026 - 12:55
Έως 4 γιγαβάτ η υπερπαραγωγή ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το Πάσχα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/04/2026 - 12:02
Greenpeace: Κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας σε περίπτωση κατάρρευσης προστατευτικής δομής αντιδραστήρα του Τσερνόμπιλ
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 11:03
Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα
ΚΟΣΜΟΣ
14/04/2026 - 10:35

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Φον ντερ Λάιεν: «Υψίστης σημασίας» η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Newsroom
Τρίτη, 14/04/2026 - 10:31

«Το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ επιζήμιο και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας είναι υψίστης σημασίας για εμάς», δήλωσε σήμερα η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, λίγο μετά τη συνεδρίαση του Κολεγίου των Επιτρόπων για την κρίση στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπό της στην Ευρώπη.

Παράλληλα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις στο Λίβανο, οι οποίες «απειλούν να εκτροχιάσουν ολόκληρη τη διαδικασία» για ειρήνη στην περιοχή. «Δε μπορεί να υπάρξει σταθερότητα στη Μέση Ανατολή ή στον Κόλπο, όσο ο Λίβανος φλέγεται», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας όλα τα μέρη να σεβαστούν την κυριαρχία του Λιβάνου και να εφαρμόσουν πλήρη παύση των εχθροπραξιών. Η ίδια, σημείωσε ότι η ΕΕ παρέχει άμεση βοήθεια στον λαό του Λιβάνου, αλλά επεσήμανε ότι «καμία βοήθεια δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ασφάλεια μιας μόνιμης ειρήνης».

Αναφερόμενη στον «τεράστιο αντίκτυπο» που έχει η κρίση στη Μέση Ανατολή στην οικονομία των χωρών της ΕΕ, η Πρόεδρος της Επιτροπής υπογράμμισε ότι από την έναρξη της σύγκρουσης, πριν από 44 ημέρες, ο λογαριασμός για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αυξήθηκε κατά πάνω από 22 δισεκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε σε μια σειρά μέτρων για τη μείωση των τιμών ενέργειας - τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» - που θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα, 22 Απριλίου, λίγο πριν το άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο, 23 και 24 Απριλίου.

ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΑ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Επιτροπής, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να απαντήσουν συντονισμένα στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Όπως είπε, τα μέτρα αυτά θα πρέπει να είναι «στοχευμένα» - δίνοντας ιδιαίτερη στήριξη στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και τομείς της οικονομίας - «προσωρινά» και «να εφαρμόζονται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση, τη στιγμή που είναι πραγματικά αναγκαία». Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει βέλτιστες πρακτικές για τον σχεδιασμό προγραμμάτων εισοδηματικής στήριξης, ενώ δρομολογείται διαβούλευση για πιο ευέλικτους κανόνες κρατικών ενισχύσεων, ώστε τα κράτη να έχουν μεγαλύτερο περιθώριο παρέμβασης στους πιο εκτεθειμένους κλάδους.

Η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η Επιτροπή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών, αξιοποιώντας την εμπειρία της ενεργειακής κρίσης του 2022, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα ανταγωνισμού μεταξύ τους στην αγορά ενέργειας.

Προβλέπεται, επίσης, ενισχυμένος ευρωπαϊκός συντονισμός για την πλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς και κοινός σχεδιασμός για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, με στόχο το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Παράλληλα, όπως τόνισε η Φον ντερ Λάιεν, θα διασφαλιστεί ότι τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης «δεν θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους» και δεν θα διαταράσσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Όπως είπε η Φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή εξετάζει επίσης μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης, «με πλήρη σεβασμό στην ελευθερία επιλογής των καταναλωτών», δίνοντας έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως η αναβάθμιση κτιρίων και η ανανέωση βιομηχανικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, προωθούνται πιο διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους ενέργειας, με την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS), με παρεμβάσεις σε φόρους και χρεώσεις δικτύων και με ευρύτερη αναμόρφωση του ενεργειακού μείγματος.

Καταλήγοντας, η Φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα καθιστά την Ευρώπη ευάλωτη σε κρίσεις και υψηλές τιμές, τονίζοντας ότι η μετάβαση προς ανανεώσιμες πηγές και πυρηνική ενέργεια αποτελεί τη μόνη μακροπρόθεσμη λύση για ενεργειακή ανεξαρτησία και σταθερότητα για την ΕΕ. Ανέφερε, επίσης, ότι θα πρέπει να επιταχυνθούν οι επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ηλεκτροδότηση της οικονομίας, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων αλλά και με κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων, ώστε να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθούν οι τιμές με βιώσιμο τρόπο.

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ενεργοποίησης πιο δραστικών μέτρων, η Φον ντερ Λάιεν ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν «δεν πληρούνται οι συνθήκες για την ενεργοποίηση εναλλακτικών μέτρων, όπως η γενική ρήτρα διαφυγής». Υπογράμμισε ότι οι όποιες παρεμβάσεις δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν υπερβολικά τα δημόσια ελλείμματα και πως η αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να γίνει «βήμα-βήμα», καθώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πρόσθεσε, ότι η Επιτροπή θα επανεκτιμά διαρκώς την κατάσταση, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης 15 Απριλίου 2026
Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Έκθεση EY–Eurelectric: Η ηλεκτροκίνηση των εταιρικών στόλων στην Ευρώπη μπορεί να εξοικονομήσει σχεδόν 250 δισ. ευρώ, αν αντιμετωπιστούν τα εμπόδια του οικοσυστήματος

Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Πιερρακάκης: Κρίσιμοι παράγοντες για την ευρωπαϊκή οικονομία, η διάρκεια και η ένταση της ενεργειακής κρίσης

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η ώρα της Ευρωπαϊκής χειραφέτησης

ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Συναγερμός στην Ευρώπη για έλλειψη αεροπορικών καυσίμων - Κίνδυνος ακυρώσεων πτήσεων το καλοκαίρι

ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ιράν μπορεί να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ για ειρηνευτικές συνομιλίες αυτήν την εβδομάδα

ΚΟΣΜΟΣ

Φ. Μπιρόλ: Ο Απρίλιος «αναμένεται να είναι χειρότερος από τον Μάρτιο» για τον ενεργειακό τομέα