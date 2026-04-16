Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, ζήτησε άμεσα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ασφυκτικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων που πλήττουν τον αλιευτικό τομέα αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση παρουσία της Κομισιόν με θέμα τα μέτρα στήριξης της αλιείας εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπενθύμισε ότι πριν από έναν μήνα, μαζί με συναδέλφους του από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, είχαν ήδη θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα του πολέμου στο Ιράν στις τιμές των καυσίμων και στις συνέπειες που αυτές έχουν για τους Ευρωπαίους αλιείς.

Όπως τόνισε, η αύξηση του κόστους καυσίμων δεν είναι πλέον απλώς έντονη, αλλά έχει γίνει απαγορευτική, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μεταφέροντας την πραγματικότητα που βιώνουν οι αλιείς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι δέχεται συνεχώς μηνύματα από επαγγελματίες του κλάδου που δηλώνουν πως αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις περιοχές τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά.

«Αλιείς μου λένε: “Σάκη, εγκαταλείπουμε τον τόπο μας μέχρι νεωτέρας. Φεύγουμε για μεγαλύτερες πόλεις για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας”. Αυτό είναι ένα μήνυμα πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει και τη συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας από γενιά σε γενιά, καθώς οι νέοι αλιείς αποθαρρύνονται από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο έναν παραγωγικό τομέα, αλλά αγγίζει ευρύτερα τη συνοχή της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αν η περιφέρεια της Ευρώπης «παραλύσει», οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, καλώντας την να εξετάσει άμεσα πρόσθετες πολιτικές παρεμβάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ουσιαστική στήριξη των κρατών-μελών και των επαγγελματιών της αλιείας.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά και ζήτημα κοινωνικής συνοχής και επισιτιστικής ασφάλειας για την Ευρώπη», κατέληξε.