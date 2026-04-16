Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σανγκάη: Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στις εξαγωγές οχημάτων στο πρώτο τρίμηνο του 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 14:24
Δήμος Θεσσαλονίκης: Διαγωνισμός για την προμήθεια 2.600 κάδων απορριμμάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 13:50
Data4: Εγκαινίασε δεύτερο data center κοντά στη Βαρσοβία
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
17/04/2026 - 13:36
Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 13:12
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/04/2026 - 12:46
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 12:04
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 11:50
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/04/2026 - 11:43
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 10:09
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 09:35
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 09:01
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
ΚΟΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:43
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/04/2026 - 08:36
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/04/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/04/2026 - 08:04
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/04/2026 - 08:02
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
17/04/2026 - 07:59
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:45
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/04/2026 - 15:17
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 14:43
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 14:09
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 13:07
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 12:35
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/04/2026 - 11:42
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/04/2026 - 11:08
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/04/2026 - 10:59
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 10:25
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:49
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/04/2026 - 09:31
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
ΚΟΣΜΟΣ
16/04/2026 - 09:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 08:46

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Σάκης Αρναούτογλου, ζήτησε άμεσα μέτρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ασφυκτικές πιέσεις που προκαλούν οι αυξήσεις στα καύσιμα λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στην ανάγκη άμεσης ευρωπαϊκής παρέμβασης για την αντιμετώπιση των εκρηκτικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων που πλήττουν τον αλιευτικό τομέα αναφέρθηκε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου, μιλώντας την Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στη συζήτηση παρουσία της Κομισιόν με θέμα τα μέτρα στήριξης της αλιείας εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας.

Ο Σάκης Αρναούτογλου υπενθύμισε ότι πριν από έναν μήνα, μαζί με συναδέλφους του από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, είχαν ήδη θέσει συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα του πολέμου στο Ιράν στις τιμές των καυσίμων και στις συνέπειες που αυτές έχουν για τους Ευρωπαίους αλιείς.

Όπως τόνισε, η αύξηση του κόστους καυσίμων δεν είναι πλέον απλώς έντονη, αλλά έχει γίνει απαγορευτική, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στον ευρωπαϊκό αλιευτικό τομέα σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Μεταφέροντας την πραγματικότητα που βιώνουν οι αλιείς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, ο ευρωβουλευτής σημείωσε ότι δέχεται συνεχώς μηνύματα από επαγγελματίες του κλάδου που δηλώνουν πως αναγκάζονται να εγκαταλείψουν προσωρινά τις περιοχές τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν οικονομικά.

«Αλιείς μου λένε: “Σάκη, εγκαταλείπουμε τον τόπο μας μέχρι νεωτέρας. Φεύγουμε για μεγαλύτερες πόλεις για να μπορέσουμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας”. Αυτό είναι ένα μήνυμα πραγματικά τρομακτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποίησε ότι η κατάσταση αυτή υπονομεύει και τη συνέχεια της αλιευτικής δραστηριότητας από γενιά σε γενιά, καθώς οι νέοι αλιείς αποθαρρύνονται από τις συνεχείς οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Υπογράμμισε επίσης ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο έναν παραγωγικό τομέα, αλλά αγγίζει ευρύτερα τη συνοχή της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, αν η περιφέρεια της Ευρώπης «παραλύσει», οι επιπτώσεις θα επηρεάσουν ολόκληρο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε σαφείς απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, καλώντας την να εξετάσει άμεσα πρόσθετες πολιτικές παρεμβάσεις, μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατικές ενισχύσεις και ουσιαστική στήριξη των κρατών-μελών και των επαγγελματιών της αλιείας.

«Δεν πρόκειται μόνο για ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ζήτημα επιβίωσης για χιλιάδες επαγγελματίες, αλλά και ζήτημα κοινωνικής συνοχής και επισιτιστικής ασφάλειας για την Ευρώπη», κατέληξε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΣΜΟΣ

