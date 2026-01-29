ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το υβριδικό ενεργειακό πάρκο στη Λέσβο

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσαν οκτώ (8) Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία της Βουλευτού Επικρατείας Πόπης Τσαπανίδου, σχετικά με τον σχεδιασμό κατασκευής υβριδικού ενεργειακού πάρκου στη Λέσβο.

Οι Βουλευτές εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έργου φωτοβολταϊκής ισχύος 30 MW με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο χωροθετείται σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές του νησιού, καταλαμβάνοντας εκτάσεις άνω των 1,5 εκατ. τ.μ. και επιφέροντας εκτεταμένες αλλαγές χρήσεων γης.

Όπως επισημαίνεται στην κοινοβουλευτική παρέμβαση, η Λέσβος είναι μη διασυνδεδεμένο και ήδη κορεσμένο ηλεκτρικά νησί, με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο φωτοβολταϊκής ισχύος τα 14,4 MW, γεγονός που καθιστά προβληματικό τον σχεδιασμό έργου υπερδιπλάσιας ισχύος. Την ίδια στιγμή, στο νησί προγραμματίζεται η ανάπτυξη 306 MW αιολικών σταθμών, όταν το ιστορικό φορτίο αιχμής δεν ξεπερνά τα 70 MW.

Οι Βουλευτές ζητούν απαντήσεις για την απουσία συνολικής και σωρευτικής αξιολόγησης των ενεργειακών έργων, τους κινδύνους από την εγκατάσταση συστοιχιών μπαταριών λιθίου, τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τη φέρουσα ικανότητα του νησιού, καθώς και για την ελλιπή ενημέρωση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Παράλληλα, τονίζουν την ανάγκη άμεσης οριστικοποίησης του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ, με ειδικές προβλέψεις για τα νησιά, ώστε να αποτραπεί η ανεξέλεγκτη και δυσανάλογη συγκέντρωση έργων μεγάλης κλίμακας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση οφείλει να υπηρετεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αρχή της νησιωτικότητας, την κοινωνική συναίνεση και όχι την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την απαξίωση των τοπικών κοινωνιών.

Αναλυτικά η Ερώτηση

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Ενεργειακός σχεδιασμός χωρίς όρια. Το σχέδιο για κατασκευή υβριδικού ενεργειακού πάρκου στη Λέσβο προκαλεί εύλογες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.»

Σε δημόσια διαδικασία διαβούλευσης, με καταληκτική ημερομηνία την 26η Ιανουαρίου, έχει τεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά και σύστημα αποθήκευσης, που προτείνεται να υλοποιηθεί στη Λέσβο. Το έργο χωρομετρείται σε τέσσερις διακριτές περιοχές του νησιού: στις «Σκάλες» σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά του Μανταμάδου, στη «Λάκκα» περίπου 2,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Σκάλας Ερεσού, καθώς και στις θέσεις «Κατερίνες» και «Λινόχωμα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΜΠΕ, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση 47.616 φωτοβολταϊκών πλαισίων ισχύος 630 W, συνολικής ισχύος 30 MW, καθώς και συστοιχιών συσσωρευτών ενέργειας. Το συνολικό εμβαδόν των περιοχών ενδιαφέροντος υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα ενώ η προτεινόμενη περίφραξη εκτείνεται σε περισσότερα από 376.000 τ.μ., μεταβάλλοντας εκτεταμένες εκτάσεις σε ζώνες βαριάς τεχνικής χρήσης.

Το έργο συνοδεύεται από πλήθος υποδομών, όπως Κέντρο Ελέγχου, μετατροπείς, μετασχηματιστές, υπόγεια δίκτυα μέσης τάσης, πλατείες εγκατάστασης κοντέινερ συσσωρευτών, καθώς και κατασκευή ή διαπλάτυνση οδών πρόσβασης, γεγονός που συνεπάγεται σημαντική αλλοίωση του φυσικού αναγλύφου.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που απορρέουν από την εκχέρσωση και αποψίλωση μεγάλων εκτάσεων, με κίνδυνο επιτάχυνσης της διάβρωσης και της ερημοποίησης, αλλά και από τη μεταβολή των τοπικών μικροκλιματικών συνθηκών λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης φωτοβολταϊκών επιφανειών.

Παράλληλα, προβληματισμό προκαλεί η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού συστοιχιών μπαταριών λιθίου, καθώς στη Μελέτη δεν αποτυπώνονται με επάρκεια τα σενάρια αστοχίας, πυρκαγιάς ή έκλυσης τοξικών ουσιών, ούτε η διαχείριση ενός τέτοιου ενδεχόμενου σε νησιωτικό και δυσπρόσιτο περιβάλλον.

Σε ενεργειακό επίπεδο, εγείρονται σοβαρά ζητήματα αναντιστοιχίας. Η Λέσβος, ως μη διασυνδεδεμένο νησί, θεωρείτε κορεσμένο και διαθέτει ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εγκατεστημένης φωτοβολταϊκής ισχύος 14,4 MW, εκ των οποίων λειτουργούν ήδη 8,8 MW. Η υλοποίηση έργου ισχύος 30 MW προϋποθέτει τη δημιουργία νέου ηλεκτρικού χώρου.

Την ίδια στιγμή, στον δυτικό τομέα του νησιού σχεδιάζεται η ανάπτυξη 306 MW αιολικών σταθμών, με 153 ανεμογεννήτριες, ενώ το ιστορικό φορτίο αιχμής της Λέσβου – ακόμη και σε ακραίες συνθήκες καύσωνα – δεν έχει ξεπεράσει ποτέ τα 70 MW.

Η έντονη αυτή δυσαναλογία δημιουργεί θέτει επιτακτικά το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας της Λέσβου, της προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού της κεφαλαίου, καθώς και της ανάγκης ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον ενεργειακό σχεδιασμός.

Πολύ περισσότερο κάνει υπερ-επειγουσα την οριστικοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για ΑΠΕ το οποίο – σε βαθμό παρεξήγησης – καθυστερεί η κυβέρνηση.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Με ποιο σκεπτικό προωθείται έργο φωτοβολταϊκής ισχύος 30 MW σε νησί με επιτρεπόμενο σήμερα όριο μόλις 14,4 MW; Έχει εκπονηθεί συνολική και σωρευτική αξιολόγηση των επιπτώσεων από σχεδιαζόμενα Ενεργειακά έργα στο νησί, περιλαμβανομένων σχεδίων για 306 MW αιολικών και ενδεχομένως άλλων; Πώς διασφαλίζεται ότι η εκτεταμένη αλλαγή χρήσεων γης δεν υπερβαίνει τη φέρουσα ικανότητα των τοπικών οικοσυστημάτων; Με ποιον τρόπο εξασφαλίστηκε η ουσιαστική ενημέρωση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; Προτίθεται το Υπουργείο να επανεξετάσει τη σκοπιμότητα του έργου υπό το πρίσμα της αρχής της νησιωτικότητας και της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης; Πότε σχεδιάζει το Υπουργείο την οριστικοποίηση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τις ΑΠΕ και – μέσα στα πλαίσια του – θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη έργων ΑΠΕ στα νησιά, ώστε να αποτρέπεται η υπερσυγκέντρωση έργων μεγάλης κλίμακας;

Οι ερωτώντες/ούσες βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παππάς Νικόλαος

Ψυχογιός Γεώργιος