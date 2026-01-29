ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο, απαιτητικό εγχείρημα μοναδικής στρατηγικής σημασίας, χωρίς ιστορικό προηγούμενο
Newsroom
Πέμπτη, 29/01/2026 - 12:30

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Athens Energy Summit 2026

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τοποθετήθηκε σήμερα για τη βιωσιμότητα του Κάθετου Διαδρόμου, τις ευρωατλαντικές ενεργειακές εξελίξεις, τις έρευνες υδρογονανθράκων και τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Γιώργο Ευγενίδη, στο πλαίσιο του Athens Energy Summit.

Αναφερόμενος στον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «ο κάθετος διάδρομος είναι ένα πολυσύνθετο και απαιτητικό εγχείρημα, χωρίς ιστορικό προηγούμενο, με μοναδική στρατηγική σημασία για τη σταθερότητα στην περιοχή. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένα κοινό προϊόν που να μπαίνει στην Ελλάδα και να φτάνει στην Ουκρανία». Όπως εξήγησε, η δημιουργία ενός ενιαίου και ανταγωνιστικού προϊόντος προϋποθέτει στενή συνεργασία: «Πέντε χώρες, πέντε διαχειριστικές και ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεργαστούν. Αυτό από τη φύση του είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Θέλει συζήτηση και δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας».

Ο κ. Παπασταύρου επισήμανε ότι η ανταγωνιστικότητα του έργου ενισχύεται σταδιακά, αναφέροντας ότι το κόστος στο Route 1 έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ ήδη καταγράφεται πραγματική ροή ποσοτήτων, «από το 9,90 πέσαμε στο 7,40 και σήμερα είμαστε κάτω από το 6,50. Τον Δεκέμβριο, για πρώτη φορά, περίπου 400 χιλιάδες κιλοβατώρες πέρασαν μέσω του Route 1».

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόνισε ότι η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο αποτελεί πλέον θεσμοθετημένη επιλογή σημειώνοντας ότι «τη Δευτέρα εκδόθηκε απόφαση των 25 κρατών-μελών της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Με την παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης και τον τερματισμό του TurkStream, η Ευρώπη είπε: τελειώνω το 2027 με το ρωσικό φυσικό αέριο». Υπογράμμισε, παράλληλα, την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα, καθώς «η Ελλάδα από προορισμός έγινε μέρος της αλυσίδας».

Σε σχετική ερώτηση για τις έρευνες υδρογονανθράκων, ο Υπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για στρατηγικό τομέα εθνικής σημασίας, τονίζοντας ότι «ο τομέας των υδρογονανθράκων είναι πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, για να διαπιστώσουμε αν τα κοιτάσματα που υπάρχουν είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα». Όπως ανέφερε, οι τέσσερις συμβάσεις έχουν εγκριθεί και «μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου θα υπογραφούν και αμέσως μετά θα έρθουν στη Βουλή».

Ακολούθως, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI), ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι «η ηλεκτρική διασύνδεση του GSI είναι κομμάτι ενός ευρύτερου παζλ, όπου οι διασυνδέσεις παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η μεγάλη εικόνα μάς πάει προς περισσότερες διασυνδέσεις και αυτό είναι ευνοϊκό. Αυτό που κάνουμε είναι επικαιροποίηση των οικονομικών στοιχείων από έναν από τους πιο αξιόπιστους οίκους που μπορούν να το κάνουν αυτό».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στο ζήτημα του βιομηχανικού ρεύματος, επισημαίνοντας ότι η Κυβέρνηση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσέθεσε ότι «υπάρχει σαφής βούληση. Είμαστε απόλυτα συνειδητοποιημένοι ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να λήξει και είμαστε πολύ κοντά».

