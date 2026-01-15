Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»

Έστω και εν κρυπτώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει, γιατί κατάφερε να «σύρει» στο Μαξίμου εν ευθέτω χρόνω τους «σκληρούς» αγρότες των μπλόκων, ενδυναμώνοντας έτσι την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως πρωθυπουργού που ούτε αδιάλλακτος είναι, αλλά ούτε και υποχωρεί σε παράλογες απαιτήσεις.

Το «ταμείο» για το Μαξίμου, όμως, δεν έχει γίνει ακόμη. Αυτή η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες, δεν θα είναι το ίδιο εύκολη με την πρώτη συνάντηση που είχε με τους «πρόθυμους», στην οποία επί της ουσίας δεν έγινε κανένας διάλογος, αλλά υπήρξε ένας πρωθυπουργικός μονόλογος για μέτρα που ήδη είχαν προαποφασιστεί.

Οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου δεν έρχονται για να ακούσουν τον πρωθυπουργό με σκυμμένα κεφάλια και να μιλήσουν για «εποικοδομητική» συνάντηση και «καλή αρχή» για νέους προσχηματικούς στην ουσία διαλόγους.

Άλλωστε, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητα οι αποφάσεις που λήφθηκαν και για το «ναι» σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την αναβολή μιας μαζικής καθόδου τρακτέρ και ενός μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα ήταν οριακές.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό κρίθηκε σε μια μόλις ψήφο και η αναστολή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα στην τριπλή «ισοπαλία» θετικών, αρνητικών και «λευκών» ψήφων.

Βέβαια υπάρχουν ακόμη στο τραπέζι οι κυβερνητικοί όροι για ανοιχτούς δρόμους και μη συμμετοχή στη συνάντηση αγροτών που έχουν δικαστικές εκκρεμότητες, που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί εν τέλει να «χαλάσουν» και πάλι το κλίμα και να ανατρέψουν τη θετική στάση των αγροτών των μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, δεν είναι το επικρατέστερο. Η συνάντηση φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί και τότε θα δούμε «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος».

Θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πείσει τους αγρότες που βρίσκονται σχεδόν πενήντα μέρες στους δρόμους ότι τα μέτρα που έταξε στους «πρόθυμους» συναδέλφους του είναι αρκετά για να λυθούν τα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα; Μάλλον δύσκολο.

Ακόμη και αν επιτευχθεί «εκεχειρία» μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών αυτή θα είναι πρόσκαιρη και δεν πρόκειται να προσδώσει θετικό πρόσημο στο κυβερνών κόμμα, αφού τα όσα «προσφέρει» το κυβερνών κόμμα στους αγρότες , όσο και αν «πουσάρονται» από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι αρκετά για έναν βιώσιμο αγροτικό τομέα.