Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»

Γιάννης Τριήρης: «Πόσα απίδια πιάνει ο σάκος»
Γιάννης Τριήρης
Πέμπτη, 15/01/2026 - 08:27

Έστω και εν κρυπτώ η κυβέρνηση πανηγυρίζει, γιατί κατάφερε να «σύρει» στο Μαξίμου εν ευθέτω χρόνω τους «σκληρούς» αγρότες των μπλόκων, ενδυναμώνοντας έτσι την εικόνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ως πρωθυπουργού που ούτε αδιάλλακτος είναι, αλλά ούτε και υποχωρεί σε παράλογες απαιτήσεις.

Το «ταμείο» για το Μαξίμου, όμως, δεν έχει γίνει ακόμη. Αυτή η δεύτερη συνάντηση των εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου με τον πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες, δεν θα είναι το ίδιο εύκολη με την πρώτη συνάντηση που είχε με τους «πρόθυμους», στην οποία επί της ουσίας δεν έγινε κανένας διάλογος, αλλά υπήρξε ένας πρωθυπουργικός μονόλογος για μέτρα που ήδη είχαν προαποφασιστεί.

Οι αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων που θα περάσουν το κατώφλι του Μαξίμου δεν έρχονται για να ακούσουν τον πρωθυπουργό με σκυμμένα κεφάλια και να μιλήσουν για «εποικοδομητική» συνάντηση και «καλή αρχή» για νέους προσχηματικούς στην ουσία διαλόγους.

Άλλωστε, σύμφωνα και με τα ρεπορτάζ που είδαν το φως της δημοσιότητα οι αποφάσεις που λήφθηκαν και για το «ναι» σε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και για την αναβολή μιας μαζικής καθόδου τρακτέρ και ενός μεγάλου αγροτικού συλλαλητηρίου στην πρωτεύουσα ήταν οριακές.

Η συνάντηση με τον πρωθυπουργό κρίθηκε σε μια μόλις ψήφο και η αναστολή του συλλαλητηρίου στην Αθήνα στην τριπλή «ισοπαλία» θετικών, αρνητικών και «λευκών» ψήφων.

Βέβαια υπάρχουν ακόμη στο τραπέζι οι κυβερνητικοί όροι για ανοιχτούς δρόμους και μη συμμετοχή στη συνάντηση αγροτών που έχουν δικαστικές εκκρεμότητες, που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι μπορεί εν τέλει να «χαλάσουν» και πάλι το κλίμα και να ανατρέψουν τη θετική στάση των αγροτών των μπλόκων για συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, δεν είναι το επικρατέστερο. Η συνάντηση φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί και τότε θα δούμε «πόσα απίδια πιάνει ο σάκος».

Θα καταφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πείσει τους αγρότες που βρίσκονται σχεδόν πενήντα μέρες στους δρόμους ότι τα μέτρα που έταξε στους «πρόθυμους» συναδέλφους του είναι αρκετά για να λυθούν τα προβλήματα του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα; Μάλλον δύσκολο.

Ακόμη και αν επιτευχθεί «εκεχειρία» μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών αυτή θα είναι πρόσκαιρη και δεν πρόκειται να προσδώσει θετικό πρόσημο στο κυβερνών κόμμα, αφού τα όσα «προσφέρει» το κυβερνών κόμμα στους αγρότες , όσο και αν «πουσάρονται» από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, δεν είναι αρκετά για έναν βιώσιμο αγροτικό τομέα.

