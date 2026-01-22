ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43
Γ. Στάσσης από το Νταβός: Ο Ενεργειακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΔΕΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:35
Γιάννης Τριήρης: Και ο άγιος φοβέρα θέλει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
22/01/2026 - 08:16
Στην τελική ευθεία οι ρυθμιστικές προσαρμογές για την αποθήκευση ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
22/01/2026 - 08:12
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος 15.000 υποθέσεων ρευματοκλοπής σε οικιακές παροχές- Στο μικροσκόπιο οι ενστάσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 08:06
Ο ΙΕΑ προβλέπει σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το πρώτο τρίμηνο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 06:52
Τελικά πρέπει να αφήνουμε την θέρμανση όλη μέρα ανοιχτή; Τι κοστίζει περισσότερο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Δέκα τρόποι να κάνετε οικονομία στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 06:52
Τάκης Θεοδωρικάκος: Τον Φεβρουάριο ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών στον τομέα της Βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:51
Το Πεκίνο προωθεί της ανάπτυξης των βιομηχανιών με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 15:43
Π. Κουκουλόπουλος: Διαφάνεια με λεπτομερή δεδομένα στη Βουλή για τα έργα ΑΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 15:36
Συμμετοχή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 15:12
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ εν όψει της συμμετοχής των Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
21/01/2026 - 14:57
Από την ολιγοπωλιακή αγορά στην κοινωνικά δίκαιη ενέργεια: Θεσμικές μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο του Target Model
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:23
Ιαπωνία: Επαναλειτούργησε ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός του κόσμου
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 14:00
ΡΑΑΕΥ: Διαβούλευση επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ για τους μετρητές των Σταθμών Αποθήκευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
21/01/2026 - 12:53
Έρχονται αλλαγές για τον καθαρισμό οικοπέδων και νέα πρόστιμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
21/01/2026 - 12:17
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
21/01/2026 - 11:46
Επιβολή προστίμου 5000 ευρώ σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αττική
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
21/01/2026 - 11:12
Eldorado Gold: Σημαντική αναπτυξιακή ώθηση για την Ελλάδα το 2026
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:47
Ο Όμιλος AKTOR παρέδωσε τμήμα του νέου κάθετου άξονα 70 της Εγνατίας Οδού
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
21/01/2026 - 10:07
Ζελένσκι: Πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά στο Κίεβο χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 09:45
ΕΛΕΤΑΕΝ: Η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην Ελλάδα για το 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
21/01/2026 - 09:29
Πώς κατάφερε η Νορβηγία να ταξινομήσει ηλεκτρικά αυτοκίνητα το 2025 σε ποσοστό άνω του 95%
ΚΟΣΜΟΣ
21/01/2026 - 08:56

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον

ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
Newsroom
Πέμπτη, 22/01/2026 - 10:47

Ερώτηση των βουλευτών Μιλτιάδη Ζαμπάρα και Πόπης Τσαπανίδου προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Υπερταμείου, η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» έχει ενταχθεί, εκ νέου, στον σχεδιασμό αποκρατικοποιήσεων, με προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία εντός του 2026. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τη δημόσια συζήτηση, πλέον όμως με ορατό το ενδεχόμενο οριστικής απομάκρυνσης του Δημοσίου από τον έλεγχο μιας στρατηγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία διαχειρίζεται επτά αλυκές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας ενώ οι μονάδες αυτές καλύπτουν εκτεταμένες χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, συνολικού εμβαδού άνω των 24.000 στρεμμάτων και συνδέονται άμεσα με την τοπική απασχόληση, την πρωτογενή παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.

Οι αλυκές αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως παραγωγικές υποδομές. Πρόκειται για διαμορφωμένα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, των οποίων η λειτουργία έχει αποδειχθεί, μέσα από επιστημονική έρευνα πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ότι είναι καθοριστική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της ορνιθοπανίδας και της οικολογικής ισορροπίας. Η σημασία τους ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι εντάσσονται σε περιοχές Natura 2000 και σε υγροτόπους διεθνούς προστασίας, γεγονός που επιβάλλει αυξημένο επίπεδο δημόσιου ελέγχου και τεκμηριωμένης διαχείρισης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η οικονομική εικόνα της εταιρείας. Τα τελευταία έτη καταγράφεται σαφής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, με κερδοφόρα αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγή, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες η εταιρεία εμφάνιζε ζημίες. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο τεκμηριώνεται η ανάγκη εκποίησης μιας δημόσιας επιχείρησης που παρουσιάζει θετική δυναμική.

Σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπερταμείου, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» ενώ κάποιο ποσοστό παραμένει σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν είτε την είσοδο ιδιώτη επενδυτή με πλειοψηφική συμμετοχή είτε την πλήρη αποεπένδυση του Υπερταμείου, επιλογές που ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τον δημόσιο χαρακτήρα της δραστηριότητας.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται, κατ’ αρμοδιότητα, οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» εντάχθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του Υπερταμείου;
  2. Έχουν εκπονηθεί μελέτες οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου ενόψει μιας τέτοιας επιλογής και, αν ναι, προτίθεται η κυβέρνηση να τις δημοσιοποιήσει;
  3. Πώς διασφαλίζεται η προστασία των αλυκών που εντάσσονται σε περιοχές Natura 2000 και υγροτόπους διεθνούς σημασίας, ιδίως ως προς τη διαχείριση υδάτων, τις χρήσεις γης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος;
  4. Για ποιο λόγο εξετάζεται η εκποίηση μιας εταιρείας με θετική οικονομική πορεία και ποιο ακριβώς δημόσιο όφελος τεκμηριώνεται από αυτή την επιλογή;
  5. Προβλέπεται η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση;

Οι ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 22 Ιανουαρίου 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ημέρα γιορτής για τη θάλασσα: η Παγκόσμια Συνθήκη για τους Ωκεανούς μπήκε επίσημα σε ισχύ

Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Απαλλοτριώσεις 2024-2025: Το Πράσινο Ταμείο ενέκρινε εντάξεις άνω των 12 εκ. €

Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε ισχύ η παγκόσμια συνθήκη για τη διατήρηση των ωκεανών

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας

Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ