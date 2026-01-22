ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον

Ερώτηση των βουλευτών Μιλτιάδη Ζαμπάρα και Πόπης Τσαπανίδου προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του Υπερταμείου, η εταιρεία «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» έχει ενταχθεί, εκ νέου, στον σχεδιασμό αποκρατικοποιήσεων, με προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία εντός του 2026. Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί εδώ και χρόνια τη δημόσια συζήτηση, πλέον όμως με ορατό το ενδεχόμενο οριστικής απομάκρυνσης του Δημοσίου από τον έλεγχο μιας στρατηγικής δραστηριότητας.

Η εταιρεία διαχειρίζεται επτά αλυκές σε διαφορετικές περιοχές της χώρας ενώ οι μονάδες αυτές καλύπτουν εκτεταμένες χερσαίες και υδάτινες εκτάσεις, συνολικού εμβαδού άνω των 24.000 στρεμμάτων και συνδέονται άμεσα με την τοπική απασχόληση, την πρωτογενή παραγωγή και την περιφερειακή ανάπτυξη, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.

Οι αλυκές αυτές δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως παραγωγικές υποδομές. Πρόκειται για διαμορφωμένα ανθρωπογενή οικοσυστήματα, των οποίων η λειτουργία έχει αποδειχθεί, μέσα από επιστημονική έρευνα πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, ότι είναι καθοριστική για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, της ορνιθοπανίδας και της οικολογικής ισορροπίας. Η σημασία τους ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι εντάσσονται σε περιοχές Natura 2000 και σε υγροτόπους διεθνούς προστασίας, γεγονός που επιβάλλει αυξημένο επίπεδο δημόσιου ελέγχου και τεκμηριωμένης διαχείρισης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και η οικονομική εικόνα της εταιρείας. Τα τελευταία έτη καταγράφεται σαφής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών, με κερδοφόρα αποτελέσματα και αυξημένη παραγωγή, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους κατά τις οποίες η εταιρεία εμφάνιζε ζημίες. Το γεγονός αυτό εγείρει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν και κατά πόσο τεκμηριώνεται η ανάγκη εκποίησης μιας δημόσιας επιχείρησης που παρουσιάζει θετική δυναμική.

Σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Υπερταμείου, κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» ενώ κάποιο ποσοστό παραμένει σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνουν είτε την είσοδο ιδιώτη επενδυτή με πλειοψηφική συμμετοχή είτε την πλήρη αποεπένδυση του Υπερταμείου, επιλογές που ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τον δημόσιο χαρακτήρα της δραστηριότητας.

Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτώνται, κατ’ αρμοδιότητα, οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» εντάχθηκε στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων του Υπερταμείου; Έχουν εκπονηθεί μελέτες οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου ενόψει μιας τέτοιας επιλογής και, αν ναι, προτίθεται η κυβέρνηση να τις δημοσιοποιήσει; Πώς διασφαλίζεται η προστασία των αλυκών που εντάσσονται σε περιοχές Natura 2000 και υγροτόπους διεθνούς σημασίας, ιδίως ως προς τη διαχείριση υδάτων, τις χρήσεις γης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, σε περίπτωση μεταβολής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος; Για ποιο λόγο εξετάζεται η εκποίηση μιας εταιρείας με θετική οικονομική πορεία και ποιο ακριβώς δημόσιο όφελος τεκμηριώνεται από αυτή την επιλογή; Προβλέπεται η ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των επιστημονικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών σε έναν ανοιχτό δημόσιο διάλογο πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση;

Οι ερωτώντες/ώσες Βουλευτές

Τσαπανίδου Παρθένα (Πόπη)

Ζαμπάρας Μιλτιάδης