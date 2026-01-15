Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron
Newsroom
Πέμπτη, 15/01/2026 - 10:20

Οι υδρογονάνθρακες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Μέσης Ανατολής και οι ορυκτοί πόροι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, σήμερα στον ANT1.

Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στο βασίλειο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις είναι «βαθιές και στρατηγικές», καθώς η Σαουδική Αραβία παραμένει παγκόσμιος ενεργειακός παίκτης, καλύπτει περίπου το 13% της παγκόσμιας προμήθειας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και επενδύει δυναμικά και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας επενδύει στην ηλεκτρική διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή, ως έργο-γέφυρα για πράσινη ενέργεια και γεωπολιτική αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές μελέτες ο κ. υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον «κλειδώσουν» τα δεδομένα, η πιθανή χάραξη της γραμμής. «Η χώρα έχει προνομιακή γεωγραφική θέση, υποδομές και σταθερότητα. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε», τόνισε.

Για τους υδρογονάνθρακες ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν τις έρευνες της Chevron πέρασαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μπαίνουν στη φάση αξιολόγησης από τη Βουλή. Το επόμενο βήμα είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, οι οποίες , όπως είπε, τοποθετούνται εντός του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε από τον κ. Παπασταύρου για τους ορυκτούς πόρους και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη και την καινοτομία. «Η Ελλάδα είναι πρώτη στον βωξίτη και φιλοδοξεί να παράγει και γάλλιο», τόνισε, συνδέοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες με τις επαφές που είχε στη Σαουδική Αραβία για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων μετάλλων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο των επαφών του, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Έρικ Τραμπ της Trump Organization. Όπως είπε, ο όμιλος «τρέχει» μεγάλα projects στη Μέση Ανατολή (ουρανοξύστες, σύνθετες αναπτύξεις) και εξετάζει ευκαιρίες στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι προφανώς πιθανός προορισμός, αλλά ο όμιλος θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες», κατέληξε.

