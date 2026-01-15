Παπασταύρου: Πέρασαν από το ελεγκτικό Συνέδριο οι συμβάσεις της Chevron

Οι υδρογονάνθρακες, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Μέσης Ανατολής και οι ορυκτοί πόροι βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, σήμερα στον ANT1.

Με αφορμή το πρόσφατο ταξίδι του στο βασίλειο, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι οι ελληνοσαουδαραβικές σχέσεις είναι «βαθιές και στρατηγικές», καθώς η Σαουδική Αραβία παραμένει παγκόσμιος ενεργειακός παίκτης, καλύπτει περίπου το 13% της παγκόσμιας προμήθειας σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο και επενδύει δυναμικά και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, η χώρα μας επενδύει στην ηλεκτρική διασύνδεση με τη Μέση Ανατολή, ως έργο-γέφυρα για πράσινη ενέργεια και γεωπολιτική αναβάθμιση.

Σε ό,τι αφορά στις τεχνικές μελέτες ο κ. υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ μέσα στο α’ εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον «κλειδώσουν» τα δεδομένα, η πιθανή χάραξη της γραμμής. «Η χώρα έχει προνομιακή γεωγραφική θέση, υποδομές και σταθερότητα. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και οφείλουμε να τις αξιοποιήσουμε», τόνισε.

Για τους υδρογονάνθρακες ο κ. Παπασταύρου αποκάλυψε ότι οι τέσσερις συμβάσεις που αφορούν τις έρευνες της Chevron πέρασαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο και μπαίνουν στη φάση αξιολόγησης από τη Βουλή. Το επόμενο βήμα είναι οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες, οι οποίες , όπως είπε, τοποθετούνται εντός του τρέχοντος έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε από τον κ. Παπασταύρου για τους ορυκτούς πόρους και τον ρόλο τους στην ανάπτυξη και την καινοτομία. «Η Ελλάδα είναι πρώτη στον βωξίτη και φιλοδοξεί να παράγει και γάλλιο», τόνισε, συνδέοντας τις σχετικές πρωτοβουλίες με τις επαφές που είχε στη Σαουδική Αραβία για συνεργασίες στην εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμων μετάλλων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο των επαφών του, ο υπουργός συναντήθηκε με τον Έρικ Τραμπ της Trump Organization. Όπως είπε, ο όμιλος «τρέχει» μεγάλα projects στη Μέση Ανατολή (ουρανοξύστες, σύνθετες αναπτύξεις) και εξετάζει ευκαιρίες στην Ευρώπη. «Η Ελλάδα είναι προφανώς πιθανός προορισμός, αλλά ο όμιλος θα αξιολογήσει τις ευκαιρίες», κατέληξε.