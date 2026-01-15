Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud, κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης στη Σαουδική Αραβία

Συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Abdulaziz bin Salman Al Saud είχε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο Ριάντ.

Στη συζήτηση έγινε αναφορά στη συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και την κοινή στάση αναφορικά με το Net Zero Framework (NSF) στη ναυτιλία, η οποία έχει ήδη αποδώσει καρπούς. Συμφώνησαν, μάλιστα, Ελλάδα και Σαουδική Αραβία να συνεργαστούν μέσω των αρμόδιων Υπουργείων τους -Ναυτιλίας και Ενέργειας- προς την κατεύθυνση κατάθεσης κοινής πρότασης για το συγκεκριμένο θέμα, πριν από την εκπνοή της νέας προθεσμίας για την υιοθέτηση του σχετικού πλαισίου. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο ο IMO αποφάσισε να αναβάλει για ένα έτος την απόφαση για υιοθέτηση του NZF.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν επίσης για τη διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnection), υπογραμμίζοντας ότι προχωρά βάσει του χρονοδιαγράμματος και πως η μελέτη βιωσιμότητας θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου. Αναφορικά με τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC) ο Πρίγκιπας Abdulaziz bin Salman Al Saud, υπογράμμισε ότι η Σαουδική Αραβία θα στηρίξει την ένταξη της Ελλάδας σαν πλήρες μέλος στο σχετικό σχήμα. Τέλος, έγινε αναφορά για τον ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας ως κόμβος για την εισαγωγή υδρογόνου από τη Σαουδική Αραβία.

Από την πλευρά του ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι «μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια». Τόνισε ότι η Ελλάδα προχωράει κανονικά το πρόγραμμα των ερευνών στους υδρογονάνθρακες, ενώ αναφέρθηκε και στον Κάθετο Διάδρομο.

