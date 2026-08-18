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Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας

Η αύξηση της θερμοκρασίας ακόμη χειρότερη απειλή για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας
Newsroom
Τρίτη, 18/08/2026 - 10:55
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Καθώς ο πλανήτης συνεχίζει να θερμαίνεται, τις επόμενες δεκαετίες οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας -άνω των 60 ετών- θα εκτίθενται ολοένα περισσότερο σε αφόρητη ζέστη κι ο κίνδυνος γι’ αυτούς είναι ακόμη υψηλότερος απ’ ό,τι προβλεπόταν ως τώρα, προειδοποιεί μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στην επιστημονική επιθεώρηση Lancet Planetary Health.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Αμερικανών ερευνητών του πανεπιστημίου Στάνφορντ κάνει πιο επίκαιρα το γεγονός ότι η Ευρώπη και η Αμερική ζουν ασυνήθιστα καυτό καλοκαίρι.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Γαλλία ειδικά καταγράφτηκαν κύματα ζέστης και καύσωνες εύρους χωρίς προηγούμενο περί τα τέλη Ιουνίου, με αυτή που χαρακτηρίζεται πλεονάζουσα θνητότητα να ξεπερνά τους 6.000 νεκρούς.

Οι ερευνητές του Στάνφορντ προσπάθησαν να εκτιμήσουν σε ποιον βαθμό η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη θα εκθέσουν ανθρώπους άνω των 60 σε αφόρητα επίπεδα θερμοκρασίας ως το 2100.

Το πεδίο έρευνας αυτό θεωρείτο πως είχε ήδη καλυφθεί επαρκώς. Ωστόσο, προειδοποιούν οι επιστήμονες, προηγούμενες μελέτες μοιάζουν να υποτίμησαν πολύ τους κινδύνους που διατρέχουν άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς βασίστηκαν σε δεδομένα που σήμερα είναι εν μέρει ξεπερασμένα.

Ο λόγος είναι καίριας σημασίας δείκτης, η θερμοκρασία σε συνάρτηση με το επίπεδο υγρασίας, η αλλιώς η «θερμοκρασία θερμομέτρου υγρού βολβού» (Wet-bulb temperature, Tw). Καθώς η ίδια θερμοκρασία μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο όταν συνοδεύεται από υψηλότερη υγρασία.

Ωστόσο, οι κίνδυνοι που συνδέονται με οποιοδήποτε δοσμένο επίπεδο θερμοκρασίας και υγρασίας αφορούσαν για καιρό νέους ανθρώπους, με καλή υγεία. Πιο πρόσφατες έρευνες, για ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, δείχνουν πως οι κίνδυνοι γι’ αυτούς τους τελευταίους είναι υποτιμημένοι.

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και διασταυρώνοντάς τα με μοντέλα για την προσδοκώμενη γήρανση του πληθυσμού παγκοσμίως τις επόμενες δεκαετίες, οι συντάκτες της μελέτης συμπέραναν ότι η «αφόρητη ζέστη θα πλήττει πολύ περισσότερους ανθρώπους, σε ευρύτερες περιοχές, σε κλίμακα πολύ υψηλότερη και για μεγαλύτερη διάρκεια» από ό,τι υπολογιζόταν ως τώρα.

Για παράδειγμα, αν ως το 2010 η παγκόσμια θερμοκρασία αυξηθεί κατά 1,5 ° Κελσίου σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή, το 22% των ανθρώπων άνω των 60 ετών θα εκτίθεται κάθε χρόνο σε επικίνδυνη ζέστη για πάνω από έναν μήνα, δείχνουν τα δεδομένα, τα αποτελέσματα των οποίων πάντως εξαρτώνται από κάποιες μεθοδολογικές επιλογές.

Οι Αμερικανοί ερευνητές υπογραμμίζουν πως οι χώρες που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτές όπου μεγάλα τμήματα του πληθυσμού δεν έχουν τρόπο να προστατευτούν από τη ζέστη. Καλούν να ληφθούν μέτρα για να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε μέσα όπως ο κλιματισμός, καθώς και να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

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