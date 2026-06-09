Οι χώρες της Μεσογείου να αναλάβουν δράση για τη Συνθήκη της Ανοιχτής Θάλασσας (BBNJ)

Η Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα (Συμφωνία BBNJ) έχει πλέον τεθεί σε ισχύ και οι χώρες της Μεσογείου καλούνται να αξιοποιήσουν μια κρίσιμη ευκαιρία για την ενίσχυση της προστασίας των θαλασσών και της περιφερειακής συνεργασίας, σε μια περίοδο αυξανόμενων περιβαλλοντικών πιέσεων.

Παρότι καλύπτει λιγότερο από το 1% του παγκόσμιου ωκεανού, η Μεσόγειος φιλοξενεί περίπου το 18% των γνωστών θαλάσσιων ειδών, γεγονός που την καθιστά ένα από τα σημαντικότερα «θερμά σημεία» βιοποικιλότητας στον κόσμο. Ταυτόχρονα, βρίσκεται υπό έντονη πίεση λόγω της ρύπανσης, της υπεραλίευσης, της κλιματικής αλλαγής και της παράκτιας ανάπτυξης.

Η Συμφωνία BBNJ, η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, παρέχει, για πρώτη φορά, ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας, ενώ παράλληλα βελτιώνει τον συντονισμό μεταξύ τομέων, θεσμών και κρατών. Καθώς ξεκινά η εφαρμογή της συμφωνίας, οι πρώτες αποφάσεις που θα ληφθούν κατά την πρώτη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών (COP1), τον Ιανουάριο του 2027, θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η συνθήκη θα λειτουργήσει στην πράξη και το επίπεδο φιλοδοξίας της. Για τη Μεσόγειο, οι αποφάσεις αυτές θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς θα επηρεάσουν το πόσο αποτελεσματικά η συνθήκη μπορεί να ενισχύσει τη συνεργασία σε μία από τις πλέον περιβαλλοντικά επιβαρυμένες και πολιτικά σύνθετες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου.

Μια νέα ενημερωτική έκθεση του WWF παρουσιάζει τη στρατηγική σημασία της περιοχής και τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι χώρες στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής εφαρμογής της συνθήκης.

«Η Μεσόγειος δε χρειάζεται νέες δεσμεύσεις, χρειάζεται ισχυρότερα εργαλεία για να υλοποιήσει εκείνες που έχουν ήδη αναληφθεί. Η Συνθήκη για την Ανοιχτή Θάλασσα προσφέρει ακριβώς αυτό: ένα πρακτικό πλαίσιο για τη βελτίωση της συνεργασίας στη θάλασσα που μοιραζόμαστε, την κάλυψη κενών στη διακυβέρνηση και τη μετατροπή της φιλοδοξίας σε δράση για το κοινό μας θαλάσσιο μέλλον», δήλωσε ο Giuseppe Di Carlo, Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος της Μεσογειακής Θαλάσσιας Πρωτοβουλίας του WWF.

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