Αίτηση χορήγησης Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου της εταιρείας HENGAS για τον Δήμο Αλμωπίας, της ΠΚΜ

Η εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ 36, ΝΒ7, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 57022, υπέβαλε στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΑΕΥ I-408609/08.01.2025 (αρ. ειδικού πρωτ. ΡΑΑΕΥ Γ-9711) αίτηση για χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου για τον Δήμο Αλμωπίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’3430/17.08.2018).

Το προτεινόμενο δίκτυο για την τροφοδότηση του Δήμου Αλμωπίας θα αποτελείται από ένα σύστημα αγωγών χαμηλής πίεσης (4 bar) και από δύο σταθμούς αποσυμπίεσης CNG. Το δίκτυο πολυαιθυλενίου χαμηλής πίεσης θα τροφοδοτείται από τους σταθμούς συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG Stations) στους οποίους θα τοποθετηθούν αποσυμπιεστές (CNG decompressors) δυναμικότητας έως 1.800Nm3/h, με πίεση εισόδου από 30 μέχρι 200bar και πίεση εξόδου 4bar. Το συμπιεσμένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται από σταθμούς συμπίεσης στο σταθμό αποσυμπίεσης με ειδικά βυτιοφόρα σε πιέσεις 200bar.

Το δίκτυο αγωγών χαμηλής πίεσης (4bar) θα αποτελείται από α) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ160, το οποίο θα συνδέει τον σταθμό αποσυμπίεσης φυσικού αερίου με το δίκτυο διανομής, β) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ125, το οποίο θα αποτελεί το Κεντρικό Δίκτυο και θα εξυπηρετεί τους βασικούς μεγαλύτερους εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές και γ) Δίκτυο αγωγών διατομής Φ63, το οποίο θα συνδέεται στο Κεντρικό Δίκτυο και θα χρησιμοποιείται για την πύκνωση του Δικτύου και την εξυπηρέτηση παράπλευρων περιοχών

Όποιος θεμελιώνει έννομο συμφέρον, δύναται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΑΕΥ αντιρρήσεις σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση, κατά τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία στοιχεία που τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς του.