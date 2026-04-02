Το Πράσινο Ταμείο εντάσσεται στην πρωτοβουλία SAvE Whales για την προστασία των φυσητήρων

Με την υπογραφή Προσαρτήματος στο ισχύον Μνημόνιο Συνεργασίας για το έργο SAvE Whales, το Πράσινο Ταμείο εντάσσεται στο εταιρικό σχήμα της πρωτοβουλίας, παρέχοντας τεχνογνωσία και την προβλεπόμενη εθνική δημόσια συγχρηματοδότηση.

Το έργο SAvE Whales (System for the Avoidance of ship-strikes with Endangered Whales) αποσκοπεί στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης διερχόμενων πλοίων, με στόχο την αποφυγή συγκρούσεων με μεγάλα θαλάσσια θηλαστικά, και ειδικότερα φυσητήρες. Το σύστημα προβλέπεται να εφαρμοστεί στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κυθήρων, Ακρωτηρίου Ταίναρου και Ακρωτηρίου Μαλέα, έως το 2028, οπότε και θα παραδοθεί στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη μελλοντική λειτουργία του. Στην περιοχή αυτή δεν είναι εύκολα εφικτή η εφαρμογή άλλων μέτρων, όπως η αλλαγή της διαδρομής πλεύσης των πλοίων.

Το έργο SAvE Whales αποτελεί μία από τις 21 δεσμεύσεις της Ελλάδας που ανακοινώθηκαν στο 9ο Our Ocean Conference (Απρίλιος 2024). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται ως διαχειριστικό μέτρο στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ιονίου.

Η συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου διασφαλίζει εθνική δημόσια συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση της δέσμευσης ύψους 2,38 εκατ. ευρώ, η οποία συμπληρώνει τη χρηματοδότηση των 700.000 ευρώ από την OceanCare.

Το Προσάρτημα υπογράφηκε στις 6 Μαρτίου 2026 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, την Πρόεδρο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), Μαρία Παπαδοπούλου, τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, Ιωάννη Ανδρουλάκη, τη συνιδρύτρια και Διευθύντρια Πολιτικής του The Green Tank, Ιόλη Χριστοπούλου, την Πρόεδρο και Ιδρύτρια της OceanCare, Sigrid Lueber, καθώς και τη Γενική Διευθύντρια της ίδιας οργάνωσης, Fabienne McLellan.

Για την υλοποίηση της δέσμευσης στο 9ο Our Ocean Conference είχε ήδη υπογραφεί από τον Ιούνιο του 2024 Μνημόνιο Συνεργασίας, βάσει του οποίου έχουν υλοποιηθεί προπαρασκευαστικές δράσεις με χρηματοδότηση από την OceanCare.

Η υπογραφή του Προσαρτήματος σηματοδοτεί τη μετάβαση στην πλήρη υλοποίηση του έργου, κατά την οποία προβλέπεται η άμεση προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναπτύξει το αναβαθμισμένο σύστημα, η δοκιμαστική εφαρμογή του καθώς και η θεσμική κατοχύρωση των απαραίτητων επιχειρησιακών μέτρων για την πλήρη λειτουργία του.