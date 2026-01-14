Πρόσθετα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του πόσιμου νερού από τις ουσίες PFAS

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αυτή η νυχτερινή συνήθεια μπορεί να κάνει το σπίτι σας λιγότερο ασφαλές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Πώς να προστατεύσετε τη ψησταριά σας τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Ραγδαία αλλαγή του καιρού με κρύο και παγετό: Πότε πρέπει να αφήνουμε την βρύση να στάζει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/01/2026 - 08:44
Η Ουκρανία αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 15:44
Εκδήλωση με θέμα:«Η Ελλάδα στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο» από τη ΝΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 15:14
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί η σχεδιαζόμενη αδειοδότηση και λειτουργία λιγνιτωρυχείου στην Κυπαρισσία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 14:26
Απάντηση Ν. Παπαθανάση στον Π. Κουκουλόπουλο για τις πραγματικές πληρωμές του Προγράμματος Δίκαιης Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 13:56
Η Volton φώτισε για ακόμη μία χρονιά την εορταστική περίοδο μέσα από δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 13:47
Πιθανή επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων το 2026, μετά την αύξηση κατά 20% το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/01/2026 - 12:34
Με ηλιακά συστήματα 11 εκατ. στέγες στην Ευρώπη- Δεύτερη η Ελλάδα σε εγκατεστημένη ισχύ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/01/2026 - 11:48
Διατήρηση τιμολογίων στη φόρτωση LNG και παράταση της σαββατιάτικης λειτουργίας ζητά ο ΔΕΣΦΑ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 11:46
Β. Κόκκαλης: Θολό τοπίο στις αδειοδοτήσεις ΑΠΕ σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας στην Π.Ε Λάρισας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/01/2026 - 11:42
Διαδικτυακό σεμινάριο: Η Sungrow παρουσιάζει ένα portfolio λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για κάθε επαγγελματικό σενάριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 11:11
«Πράσινο Φως» από τη Chevron για την Επέκταση του Κοιτάσματος Φυσικού Αερίου Leviathan στο Ισραήλ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 10:43
Ρούτε - Ζελένσκι: Οι ρωσικές επιθέσεις και τα ενεργειακά προβλήματα στο επίκεντρο των συζητήσεων τους
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 10:06
Στρατηγικές αποφάσεις του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων από την Επίδαυρο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
16/01/2026 - 09:34
Ρωσική επίθεση κατέστρεψε «ενεργειακή υποδομή κρίσιμης σημασίας» στο Χάρκοβο
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:26
ΔΕΔΔΗΕ: Διευκρινήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας/τηλελέγχου από αυτοπαραγωγούς
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:06
ΔΕΗ: Τροποποίηση όρων συναλλαγών τιτλοποίησης απαιτήσεων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/01/2026 - 09:01
Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:44
Επίδομα θέρμανσης: Τι πρέπει να ξέρουν όσοι θέλουν να προμηθευτούν πετρέλαιο μέσα στον Ιανουάριο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/01/2026 - 08:36
Γιάννης Τριήρης: Ο Τραμπ στα χνάρια του Πούτιν και οι Ευρωπαίου στρουθοκαμηλίζουν
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/01/2026 - 08:10
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
ΚΟΣΜΟΣ
16/01/2026 - 06:43
Επίδομα θέρμανσης: Πώς θα υπολογίσετε τη δεύτερη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:42
Η συσκευή της κουζίνας που δεν πρέπει να ξεχνάτε στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/01/2026 - 06:43
Έκθεση του Copernicus: οι παγκόσμιες και οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες το 2025 ήταν οι τρίτες υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
15/01/2026 - 15:49
Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
15/01/2026 - 15:21
Παπασταύρου για Ριάντ: Η Ελλάδα είναι μία φωνή ρεαλισμού στην Ευρώπη, όσον αφορά την ενέργεια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
15/01/2026 - 14:57
Εφαρμογή νέων Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
15/01/2026 - 14:23
ΕΥΔΑΜ: Το 2025 έφερε έργα, επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας στις περιοχές μετάβασης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
15/01/2026 - 14:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρόσθετα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του πόσιμου νερού από τις ουσίες PFAS

Πρόσθετα μέτρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία του πόσιμου νερού από τις ουσίες PFAS
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 15:21

Από τις 12 Ιανουαρίου-, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα επίπεδα των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στο πόσιμο νερό, και να τηρούν τις νέες ανώτατες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα για τυχόν υπερβάσεις των οριακών τιμών, τυχόν περιστατικά, και τυχόν χορηγηθείσες παρεκκλίσεις.

Το μέτρο αυτό προάγει άμεσα έναν βασικό στόχο της στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των υδάτων: το δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό. Επίσης, ανταποκρίνεται στην έκκληση της στρατηγικής για επείγουσα δράση όσον αφορά την αντιμετώπιση των ρύπων που απειλούν τις πηγές πόσιμου νερού της Ευρώπης.

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό εκδόθηκε το 2020 και τα κράτη μέλη όφειλαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Ιανουάριο του 2023. Προκειμένου η παρακολούθηση να εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή, το 2024, εξέδωσε τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην ΕΕ συστηματική παρακολούθηση των PFAS στο πόσιμο νερό. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των PFAS ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να ενημερώνεται το κοινό. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το κλείσιμο μολυσμένων πηγαδιών, την προσθήκη σταδίων επεξεργασίας για την αφαίρεση των PFAS, ή τον περιορισμό της χρήσης των αποθεμάτων πόσιμου νερού για όσο διαρκεί η υπέρβαση των ορίων.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Η ρύπανση του πόσιμου νερού από PFAS προβληματίζει όλο και περισσότερο ολόκληρη την Ευρώπη. Με την εναρμόνιση των ανώτατων ορίων και την υποχρεωτική πλέον παρακολούθησή τους, τα κράτη μέλη διαθέτουν πια τους κανόνες και τα εργαλεία για να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν γρήγορα τις ουσίες PFAS, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία.»

Περισσότερες πληροφορίες για τους νέους κανόνες που τίθενται σε ισχύ μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste” 14 Ιανουαρίου 2026
Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη; 15 Ιανουαρίου 2026
Γιατί η Ευρώπη θερμαίνεται περισσότερο από τον υπόλοιπο πλανήτη;

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Σχόλια του Green Tank στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕ για τις αγορές και τις υποδομές CO₂

Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Απάντηση Κομισόν στον ευρωβουλευτή Σάκη Αρναούτογλου για τα έργα υδρογόνου στην Ελλάδα

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η Ελλάδα στο κλαμπ των χωρών της ΕΕ που οι ΑΠΕ κάλυψαν πάνω από το 50% της κατανάλωσης ρεύματος

Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γ. Αυτιάς: Οι 11 διεκδικήσεις για την Ελλάδα το 2026 στην Οικονομική Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι ΗΠΑ αποχωρούν από 66 διεθνείς οργανισμούς - «Λυπηρή» η αποχώρηση από τη συνθήκη αναφοράς για το κλίμα, απαντά η ΕΕ

Βίκτορ Όρμπαν: Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι καλή για τις αγορές ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ

Βίκτορ Όρμπαν: Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα είναι καλή για τις αγορές ενέργειας