Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”
Newsroom
Τετάρτη, 14/01/2026 - 14:23

ΗTÜV AUSTRIA Hellas απονέμει στο Golf Privé την πιστοποίηση “No Food Waste”, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική και υπεύθυνη προσέγγιση της επιχείρησης στη διαχείριση των τροφίμων και στη μείωση της σπατάλης τους. Η πιστοποίηση βασίζεται στο ιδιωτικό σχήμα της TÜV AUSTRIA Hellas “No Food Waste”, που έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Μπορούμε – Saving Food, Saving Lives» και αφορά στην εφαρμογή συγκεκριμένων πρακτικών πρόληψης, καταγραφής και αξιοποίησης πλεονάζοντος φαγητού.

Το Golf Privé, ένας από τους πλέον αναγνωρίσιμους χώρους εκδηλώσεων στα νότια προάστια, ενσωματώνει τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της λειτουργίας του, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαδικασιών, που καλύπτει την ασφάλεια τροφίμων, τη μείωση της σπατάλης τους, αλλά και τη συνολική προσέγγιση περιβαλλοντικής διαχείρισης. Σημειώνεται ότι ο χώρος διαθέτει ήδη την πιστοποίηση ISO 22000:2018 από την TÜV AUSTRIA Hellas, διασφαλίζοντας την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων σε όλα τα στάδια λειτουργίας του. Παράλληλα, οι δράσεις “No Food Waste” πλαισιώνονται από πρακτικές υπεύθυνης διαχείρισης ενέργειας και νερού, βιώσιμων προμηθειών και απορριμμάτων, στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στον ανθρώπινο παράγοντα, με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και υιοθέτηση νέων μεθόδων που ενισχύουν τη διαρκή βελτίωση και την περιβαλλοντική συνείδηση στην καθημερινή λειτουργία.

Η μείωση της σπατάλης τροφίμων συνδέεται άμεσα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και ειδικότερα με τον στόχο 12.3, που προβλέπει τη μείωση της κατά 50% έως το 2030. Μέσα από αυτή την πιστοποίηση, το Golf Privé ευθυγραμμίζεται έμπρακτα με τις διεθνείς αυτές κατευθύνσεις.

Η κ. Μαρία Αγαπητού, Head of Management Systems & Products Certification Division της TÜV AUSTRIA Hellas, δήλωσε: «Η πιστοποίηση “No Food Waste” αναδεικνύει τη σημασία της ουσιαστικής δέσμευσης των επιχειρήσεων στον υπεύθυνο χειρισμό της σπατάλης των τροφίμων. Το Golf Privé εφαρμόζει στην πράξη ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που συνδυάζει την ασφάλεια τροφίμων, τη μείωση της σπατάλης τους και τη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Η TÜV AUSTRIA στηρίζει και πιστοποιεί πρωτοβουλίες που δημιουργούν πραγματικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα».

Από την πλευρά της, η κ. Κωνσταντία Σταυρακοπούλου, Quality Assurance Manager, Golf Privé ανέφερε: «Η βιωσιμότητα για το Golf Privé δεν είναι μια αποσπασματική ενέργεια, αλλά μια διαρκής δέσμευση. Η συνεργασία με την TÜV AUSTRIA και το “Μπορούμε” ενισχύει την προσπάθειά μας να λειτουργούμε με σεβασμό προς το περιβάλλον και την κοινωνία, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και τη φιλοξενία».

Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, το Golf Privé ενδυναμώνει τη θέση του ως ένας σύγχρονος χώρος εκδηλώσεων που ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες απαιτήσεις επισκεπτών και συνεργατών για υπεύθυνες και βιώσιμες πρακτικές, αποδεικνύοντας ότι η υψηλή αισθητική μπορεί να συνυπάρχει με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

