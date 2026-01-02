ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας

Αλλαγή Προεδρίας στο ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 15:21

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, παρέδωσε από χθες, 1η Ιανουαρίου 2026, την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Στερεάς Ελλάδας στη Δήμαρχο Χαλκιδέων, Έλενα Βάκα, στο πλαίσιο της θεσμικής και συλλογικής λειτουργίας του Φορέα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, η Διοίκηση του Φο.Δ.Σ.Α. επέλεξε να αφήσει πίσω το τέλμα του παρελθόντος και να λειτουργήσει συλλογικά με πνεύμα συνεργασίας, συνεννόησης και κοινών αποφάσεων, θέτοντας τις βάσεις για ουσιαστικές και βιώσιμες λύσεις με έργα διαχείρισης των απορριμμάτων σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

Τα έργα που δρομολογήθηκαν αυτό το διάστημα αλλά και αυτά που υλοποιούνται:

  • Τέθηκε σε κανονική λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων στη Θήβασυμβατικής αξίας περίπου 18 εκ. ευρώ. Μια μονάδα που, πάρα τις καθυστερήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή της, έχει θετικό αποτύπωμα με τη λειτουργία της, με υψηλές αποδόσεις στην ανάκτηση των υλικών από την επεξεργασία των εισερχόμενων αποβλήτων.
  • Συμβασιοποιήθηκε το τρίτο κύτταρο της Θήβας, αξίας περίπου 4,5 εκ. ευρώ, με τις εκσκαφές για τη διαμόρφωση του χώρου να έχουν ολοκληρωθεί.
  • Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, αξίας περίπου 4,5 εκ. ευρώ.
  • Δημοπρατήθηκε το έργο της διευθέτησης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Λαμίας και της επέκτασής του σε όμορο χώρο και σύντομα θα αναδειχθεί ο προσωρινός Ανάδοχος, μετά την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του με το ποσό των 6,8 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • Υποβλήθηκε πρόταση για την κατασκευή της Α΄ Φάσης του ΧΥΤΥ Χαλκίδας και αναμένεται η ένταξη του έργου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημοπράτησή του.
  • Το ΣΔΙΤ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο σχεδιάσαμε και πρόκειται για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο διαχείρισης αποβλήτων που θα υλοποιήσει ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. με πρόβλεψη επενδυτικού κόστους άνω των 100 εκ. ευρώ, εντάχθηκε στον Κατάλογο των προτεινόμενων Συμπράξεων και στις 7 Ιανουαρίου2026 θα εγκριθεί από την αρμόδια Διυπουργική Επιτροπή. Συγκεκριμένα, η επένδυση αυτή περιλαμβάνει την υλοποίηση:

1. Της Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης και του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στη Λαμία.

2. Της Μονάδας Ανάκτησης Ανακύκλωσης και του νέου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στη Χαλκίδα και

3. Ενός νέου σύγχρονου σταθμού μεταφόρτωσης αποβλήτων στην Άμφισσα.

Με αυτό το έργο λύνεται οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα επόμενα 25 έτη.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, Πανουργιάς Παπαϊωάννου, σε δήλωσή του ευχαριστεί ειλικρινά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, όλους τους Δημάρχους της Στερεάς Ελλάδας και τον καθένα ξεχωριστά, για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, ιδιαίτερα σε κρίσιμες αποφάσεις, αλλά και τους εργαζόμενους στο Φορέα, τονίζοντας ότι η επιτυχία στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων προϋποθέτει ενότητα, συνέχεια και σκληρή δουλειά.

«Η διαχείριση των απορριμμάτων δεν είναι πεδίο αντιπαραθέσεων αλλά κοινής ευθύνης. Είμαι βέβαιος ότι ο Φορέας, υπό την προεδρία της Δημάρχου Χαλκιδέων, Έλενας Βάκα, μιας αυτοδιοικητικής με εμπειρία, γνώση και αποδεδειγμένη ικανότητα στη συνεργασία, θα συνεχίσει με συνέπεια και αποφασιστικότητα όλα όσα έχουμε χαράξει από κοινού.

Με μοναδικό στόχο το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενωμένοι.

Προσωπικά, θα εξακολουθήσω να στηρίζω ενεργά το έργο του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας με όλες μου τις δυνάμεις στη συλλογική προσπάθεια για σύγχρονες, αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις προς όφελος των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών», δήλωσε ο κ. Παπαϊωάννου.

