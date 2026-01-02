ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

Καιρική ανασκόπηση 2025 από το meteo.gr: Τα ρεκόρ των μετεωρολογικών σταθμών του ΕΑΑ και άλλα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους
Newsroom
Παρασκευή, 02/01/2026 - 12:19

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται τα ρεκόρ βροχόπτωσης και θερμοκρασιών για το 2025, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και άλλα αξιοσημείωτα μετεωρολογικά στοιχεία του έτους.

Αξιοσημείωτα αριθμητικά μεγέθη:

  • 45.8 βαθμοί Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία του έτους στη Σκάλα Μεσσηνίας, στις 25 Ιουλίου 2025.
  • -11.8 βαθμοί Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία του έτους (εκτός χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) στο Οχυρό Νευροκοπίου, στις 22 Φεβρουαρίου 2025.
  • -16.3 βαθμοί Κελσίου η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Χ/Κ Καιμακτσαλάν στις 31 Δεκεμβρίου 2025.
  • 326 χιλιοστά το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχής του έτους στις 21 Νοεμβρίου στον Καταρράκτη Άρτας.
  • 2202 χιλιοστά ετήσιο ύψος βροχής στην Πετάλεια Κέρκυρας.
  • Το καλοκαίρι του 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο στην ιστορία της χώρας.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτερες μέγιστες και οι 10 μικρότερες ελάχιστες θερμοκρασίες (πλην χιονοδρομικών κέντρων και δολινών) για το 2025.

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζονται τα 10 μεγαλύτερα και τα 10 μικρότερα ετήσια ύψη βροχόπτωσης για το 2025.

Πέραν των παραπάνω αριθμών, οι δώδεκα μήνες του έτους είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Ο Ιανουάριος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Φεβρουάριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με σημαντικές αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάρτιος ήταν ένας θερμός μήνας με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες σημειώθηκαν μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του μήνα.

Ο Απρίλιος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Μάιος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ένα πολύ σημαντικό επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης επηρέασε τη νότια ηπειρωτική χώρα και την Κρήτη στις 17 Μαΐου 2025.

Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Σημειώνεται επίσης ο πολύ μεγάλος αριθμός ημερών με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο (24 από τις 30 ημέρες του μήνα).

Ο Ιούλιος ήταν ένας πολύ θερμός μήνας με πολύ σημαντικές θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Από τις 14 ως τις 28 Ιουλίου (με εξαίρεση το διήμερο 18-19/07) σημειώθηκαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα.

Ο Αύγουστος ήταν ένα μήνας με θερμοκρασίες κοντά στις κανονικές τιμές. Ισχυρά μελτέμια έπνεαν στο Αιγαίο τις 21 από τις 31 ημέρες του μήνα.

Ο Σεπτέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Οκτώβριος ήταν ένας ψυχρός μήνας με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Ο Νοέμβριος ήταν ένας θερμός μήνας με θετικές αποκλίσεις θερμοκρασίας από τις κανονικές τιμές σε όλα σχεδόν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας. Πολύ μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα.

Ο Δεκέμβριος ήταν ένας μήνας με θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές τιμές. Μεγάλα ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ελλάδας.

Κατοικημένες περιοχές της χώρας ήταν οι πιο ζεστές και οι πιο ψυχρές το 2025.

Για το λόγο αυτό υπολογίστηκε η μέση θερμοκρασία του έτους (όλες οι ώρες του 24ωρου και όλες οι ημέρες του έτους) για το σύνολο των σταθμών του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Οι 5 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Λίνδος (21.9 βαθμοί Κελσίου)
  • Καστελλόριζο (21.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Παλαιόχωρα Χανίων (21.3 βαθμοί Κελσίου)
  • Ελαφονήσι Χανίων (21.1 βαθμοί Κελσίου)
  • Φαλάσαρνα Χανίων (21.0 βαθμοί Κελσίου)

Οι 5 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Μαυρολιθάρι Φωκίδας (10.0 βαθμοί Κελσίου)
  • Περτούλι Τρικάλων (10.1 βαθμοί Κελσίου)
  • Βλάστη Κοζάνης (10.2 βαθμοί Κελσίου)
  • Βωβούσα Ιωαννίνων (10.4 βαθμοί Κελσίου)
  • Μέτσοβο Ιωαννίνων (10.8 βαθμοί Κελσίου)

Όσον αφορά στην Αττική:

Οι 3 πιο θερμές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Νέα Σμύρνη και Ύδρα (20.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Πατήσια (20.6 βαθμοί Κελσίου)
  • Νέος Κόσμος (20.5 βαθμοί Κελσίου)

Οι 3 πιο ψυχρές περιοχές για το 2025 ήταν (σε παρένθεση η μέση θερμοκρασία του έτους):

  • Ιπποκράτειος Πολιτεία (14.7 βαθμοί Κελσίου)
  • Διόνυσος (16.2 βαθμοί Κελσίου)
  • Βίλια (16.3 βαθμοί Κελσίου)

Σύνταξη/Επιμέλεια: Κ. Λαγουβάρδος, Β. Κοτρώνη, Χ, Πετρόπουλος, Γ. Κύρος

