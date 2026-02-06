ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής

Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 14:48

Στη στήριξη της Κυβέρνησης στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα στο ραδιόφωνο του Real FM 97,8 και στους δημοσιογράφους Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκο Ρογκάκο. Ο Υπουργός διευκρίνισε, ωστόσο, ότι καθώς το θέμα αυτό σχετίζεται με μία εισηγμένη εταιρεία, «οι τοποθετήσεις πρέπει να είναι πάντα στο πλαίσιο των κανόνων της κεφαλαιαγοράς, δηλαδή με θεσμικό τρόπο».

Όπως είπε, η ενέργεια δεν είναι μόνο οικονομικό αγαθό· έχει γεωπολιτική και περιβαλλοντική διάσταση και είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας: «Η ενίσχυση, η στήριξη των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει να κάνει με μία απόφαση στρατηγικού χαρακτήρα. Και όπως, είχε πει ο Πρωθυπουργός από τη Σιγκαπούρη, η κυβέρνηση θα στηρίξει το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ και θα διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο που έχει σε αυτή τη σημαντική, στρατηγικού χαρακτήρα, υποδομή για τη χώρα».

Αναφέρθηκε επίσης, στη συμμετοχή του σε συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια μαζί με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό, Δ. Χούπη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δ. Παπαστεργίου: «Μία νέα απειλή για όλες τις χώρες είναι η κυβερνοασφάλεια. Και για αυτό είναι σημαντικό το θέμα των υποδομών. Οι νέες απειλές δεν είναι με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, είναι υβριδικές. Και για αυτό κάθε χώρα πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και να προστατεύει τις υποδομές της».

Ερωτηθείς σχετικά, επεσήμανε ότι εντός του δεύτερου 10ημέρου του Φεβρουαρίου θα υπογραφούν οι τέσσερις συμβάσεις με τη Chevron, ώστε στη συνέχεια να κυρωθούν από τη Βουλή, και το δεύτερο εξάμηνο του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές έρευνες. Ταυτόχρονα, αναφέρθηκε και στην αντίστοιχη συμφωνία με τις ExxonMobil, Helleniq Energy και Energean στο Ιόνιο, όπου η ερευνητική γεώτρηση θα ξεκινήσει εντός του 2027.

Όσον αφορά στον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός επεσήμανε ότι ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, θωρακίζοντας παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία. «Διαφοροποιεί τον ενεργειακό διάδρομο, ώστε να μπορούν οι χώρες -η Ουκρανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Μολδαβία- να αποκτήσουν μία εναλλακτική δίοδο για να έχουν φυσικό αέριο», υπογράμμισε, τονίζοντας, παράλληλα, ότι μέσω αυτού δημιουργείται μία ενδοχώρα 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, «όπου μπορούν να δημιουργηθούν διάδρομοι εμπορίου και διασυνδέσεις».

Ο κ. Παπασταύρου μίλησε και για την πολύ σημαντική συνάντηση, που θα γίνει στις 24 Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Το θέμα του Κάθετου Διαδρόμου έχει και άλλη μία διάσταση, είναι μία γέφυρα συνάντησης Ευρώπης και Αμερική, στην οποία η Ελλάδα πρωταγωνιστεί», τόνισε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε επίσης, ο Κάθετος Διάδρομος, εκτός από το ότι θωρακίζει την Πατρίδα, προσθέτει έσοδα για τη χώρα και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας μέσα από τις αναγκαίες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν για την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών: όπως η επένδυση στον Αμπελιά Φαρσάλων, με τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου, μίας από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει ποτέ στην πολύπαθη Θεσσαλία.

Μιλώντας για το νέο πρόγραμμα «Σύνδεση με το Δίκτυο αποχέτευσης», που ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ μαζί με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, τόνισε ότι, «θα βγει η σχετική προκήρυξη σε δύο μήνες, αλλά τα δικαιολογητικά μπορεί να τα δει ήδη ο πολίτης στην ειδική ιστοσελίδα. Έχουμε περιοχές, στις οποίες το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης έχει ολοκληρωθεί, αλλά για οικονομικούς λόγους τα σπίτια ή οι πολυκατοικίες δεν έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το δημόσιο δίκτυο», ανέφερε ο κ. Παπασταύρου, τονίζοντας ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Τέλος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μίλησε για την πρόσφατη υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων που αφορούν στη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη δικτύων πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. «Τα μονοπάτια αποτελούν σημαντική πρωτοβουλία, που μας φέρνει σε επαφή με τη φύση και επιτρέπει στον πολίτη να μπορεί να ανακαλύψει το φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που έχει η χώρα μας», σχολίασε σχετικά.

