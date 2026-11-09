Ρεύμα: Στα 350 ευρώ η χονδρεμπορική τιμή με άλμα 68% – Ρεκόρ έτους στην Ελλάδα, μεγάλες αυξήσεις στην Ευρώπη

Στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του 2026 εκτοξεύεται η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα για σήμερα Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 67,6%, την ώρα που ισχυρές ανατιμήσεις σημειώνονται σε μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

Σε αρκετές χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης οι τιμές ξεπερνούν τα 370 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ στις αγορές της Βαλτικής φθάνουν ακόμη και πάνω από τα 410 ευρώ/MWh. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώνεται στα 349,98 ευρώ/MWh, σημειώνοντας αύξηση 67,60% σε σύγκριση με την Κυριακή, όταν είχε διαμορφωθεί στα 208,82 ευρώ/MWh. Πρόκειται για την υψηλότερη ημερήσια μέση τιμή από την αρχή του έτους, με τη μέγιστη τιμή στη διάρκεια της ημέρας να φθάνει στα 547,74 ευρώ/MWh και την ελάχιστη στα 219,89 ευρώ/MWh.

Η έντονη άνοδος συνοδεύεται από αυξημένη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής. Οι μονάδες φυσικού αερίου καλύπτουν το 60,73% της παραγωγής, με 110.128 MWh, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν με 24,23% και 43.940 MWh.

Η συμμετοχή του λιγνίτη διαμορφώνεται στο 5,82%, των μεγάλων υδροηλεκτρικών στο 5,28% και των εισαγωγών στο 2,43%. Η αποθήκευση αντιστοιχεί στο 1,01% του ενεργειακού μείγματος, με 1.830 MWh.

Η εικόνα της ελληνικής αγοράς εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κύμα αυξήσεων, το οποίο καταγράφεται σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των επιμέρους αγορών παραμένουν σημαντικές, τόσο ως προς το ύψος των τιμών όσο και ως προς το μέγεθος των ημερήσιων μεταβολών. Στην Πολωνία καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση μεταξύ των χωρών των διαθέσιμων στοιχείων, κατά 87%, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 372,63 ευρώ/MWh. Στη Ρουμανία η αύξηση φθάνει το 55%, με την τιμή στα 388,34 ευρώ/MWh, ενώ στη Βουλγαρία καταγράφεται άνοδος 48%, στα 371,61 ευρώ/MWh. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν η Ουγγαρία, με 373,20 ευρώ/MWh και αύξηση 48%, η Σλοβακία με 373,92 ευρώ/MWh και άνοδο 47%, καθώς και η Τσεχία, όπου η τιμή διαμορφώνεται στα 362,05 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 49%.

Υψηλές τιμές καταγράφονται και στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία η χονδρεμπορική τιμή φθάνει στα 345,64 ευρώ/MWh, με αύξηση 43%, στη Γαλλία στα 334,12 ευρώ/MWh με άνοδο 38% και στην Αυστρία στα 358,05 ευρώ/MWh με αύξηση 45%. Στην Ιταλία η τιμή διαμορφώνεται στα 303,56 ευρώ/MWh, καταγράφοντας άνοδο 25%. Ακόμη υψηλότερα κινούνται οι αγορές της Βαλτικής, με τη Λιθουανία στα 412,15 ευρώ/MWh και τη Λετονία στα 410,90 ευρώ/MWh, καταγράφοντας αυξήσεις 40% και 41% αντίστοιχα. Στον αντίποδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία εμφανίζουν πτώση των τιμών κατά 8% και 9%, με τη μεγαβατώρα στα 164,45 και 180,10 ευρώ αντίστοιχα. Στη Φινλανδία η τιμή παραμένει ιδιαίτερα χαμηλή, στα 14,54 ευρώ/MWh, παρά την ημερήσια αύξηση 49%. Οι μεγάλες αποκλίσεις αποτυπώνονται και στη Σουηδία, όπου οι τιμές διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των τεσσάρων ζωνών της αγοράς, από μόλις 6,11 ευρώ/MWh στη δεύτερη ζώνη έως 389,69 ευρώ/MWh στην τέταρτη. Η νέα άνοδος στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι ανάγκες για θέρμανση. Οι διακυμάνσεις της Αγοράς Επόμενης Ημέρας έχουν σημασία για τη διαμόρφωση των κυμαινόμενων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς ωστόσο μια μεμονωμένη ημερήσια αύξηση να μεταφέρεται αυτομάτως και στο ίδιο ύψος στους λογαριασμούς των καταναλωτών.