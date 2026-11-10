Πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 119 MW της METLEN στο Ηνωμένο Βασίλειο στη Nala Renewables

Η METLEN υπέγραψε συμβάσεις αγοραπωλησίας (Sale and Purchase Agreements - SPAs) με τη Nala Renewables για την πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων στο Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικής ισχύος περίπου 119 MW.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τέσσερα φωτοβολταϊκά πάρκα μεγάλης κλίμακας στις περιοχές Norfolk, Somerset και East Sussex. Τα έργα βρίσκονται είτε στο στάδιο της ετοιμότητας για κατασκευή (Ready-to-Build - RtB) είτε υπό κατασκευή. Η κατασκευή και η παράδοσή τους είναι προγραμματισμένο να γίνουν σταδιακά κατά την περίοδο 2027–2028. Με την ολοκλήρωσή τους, η ετήσια παραγωγή καθαρής ενέργειας θα καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης που αντιστοιχούν σε 52.320 νοικοκυριά.

Με την παραλαβή των έργων τα έσοδα της Nala θα στηρίζονται σε συνδυασμό συμβάσεων, που περιλαμβάνουν μία διμερή συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Power Purchase Agreement - PPA) και Συμβάσεις επί Διαφοράς (Contracts for Difference - CfDs). Η ολοκλήρωση της παραλαβής του κάθε έργου θα γίνει με την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Προσωρινής Παραλαβής (PAC).

Οι συμφωνίες σηματοδοτούν την εξάπλωση της Nala Renewables στην αγορά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου και θέτουν τις βάσεις για μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να στηρίξει την υλοποίηση πρόσθετων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η συναλλαγή προωθεί τη στρατηγική ανάπτυξης και πώλησης ενεργειακών έργων (asset rotation) της METLEN. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η Εταιρεία αναπτύσσει, κατασκευάζει και πωλεί έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επανεπενδύοντας τα κεφάλαια στο διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο έργων που αναπτύσσει διεθνώς.

Ο Νίκος Παπαπέτρου, Chief Executive Director της M Energy Transition Platform, δήλωσε: «Η πώληση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή δυναμική της METLEN στην ανάπτυξη έργων και την ικανότητά μας να εντοπίζουμε ευκαιρίες, να ωριμάζουμε και να παραδίδουμε έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας υψηλής ποιότητας σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί αγορά στρατηγικής σημασίας για τη METLEN. Η παρουσία μας στη χώρα, με έργα για περισσότερο από μία δεκαετία, αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνεχή συμβολή μας στην ενεργειακή της μετάβαση. Η METLEN, που καλύπτει όλα τα στάδια ανάπτυξης και υλοποίησης έργων, έχει ολοκληρώσει περισσότερα από 70 έργα ανανεώσιμης ενέργειας και αποθήκευσης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι σήμερα, εντός χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού, ενώ αυτή τη στιγμή εκτελούνται πάνω από 20 ακόμα έργα, τόσο για τρίτους όσο και για το δικό της χαρτοφυλάκιο».

Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 2,5 GW, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες συνολικής χωρητικότητας περίπου 1,5 GWh, καθώς και υβριδικά έργα που συνδυάζουν φωτοβολταϊκά με BESS, συνολικής ισχύος 137 MW και χωρητικότητας 391 MWh. Η κλίμακα αυτή αποδεικνύει την ισχυρή ικανότητα της METLEN ως προς την υλοποίηση έργων στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.