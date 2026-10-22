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Schneider Electric: Χρυσή διάκριση στα Environmental Awards 2026 για την καινοτόμο λύση EcoStruxure Building Operation

Schneider Electric: Χρυσή διάκριση στα Environmental Awards 2026 για την καινοτόμο λύση EcoStruxure Building Operation
Newsroom
Πέμπτη, 22/10/2026 - 13:22
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Η Schneider Electric, ο παγκόσμιος ηγέτης της ενεργειακής τεχνολογίας, απέσπασε το Gold βραβείο στα Environmental Awards 2026, στην κατηγορία «Ενεργειακή διαχείριση κτιριακών & επιχειρησιακών υποδομών / Smart Building Systems – Green ICT / Data Centers – Smart Lighting», για την καινοτόμο λύση EcoStruxure™ Building Operation: AI-Driven Energy Efficiency & Smart Building Management System.

Η σημαντική αυτή διάκριση αναγνωρίζει τη συμβολή της Schneider Electric στην ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογιών που μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των κτιρίων, συνδυάζοντας την ενεργειακή αποδοτικότητα, την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας να παρέχει καινοτόμες λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της βιωσιμότητας και της μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Το EcoStruxure Building Operation (EBO) αποτελεί την καρδιά του Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίων (Building Management System – BMS) της Schneider Electric. Πρόκειται για μια προηγμένη, ανοιχτή πλατφόρμα διαχείρισης, βασισμένη στο Internet of Things (IoT), η οποία επιτρέπει την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση των επιμέρους συστημάτων ενός κτιρίου, όπως η θέρμανση, ο κλιματισμός, ο εξαερισμός, ο φωτισμός, η σκίαση και η ενεργειακή διαχείριση.

Αξιοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, προηγμένους αυτοματισμούς και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, η λύση επιτρέπει την προσαρμογή της λειτουργίας των κτιριακών εγκαταστάσεων στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών και στις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στον περιορισμό της άσκοπης κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης των υποδομών, δημιουργώντας παράλληλα πιο άνετα, ασφαλή και αποδοτικά περιβάλλοντα για τους χρήστες τους.

Ιδιαίτερη αξία προσδίδει στη λύση η δυνατότητα προληπτικής συντήρησης (predictive maintenance), μέσω της ανάλυσης δεδομένων λειτουργίας και της έγκαιρης αναγνώρισης πιθανών δυσλειτουργιών. Παράλληλα, η ανοιχτή αρχιτεκτονική της εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τεχνολογιών και συστημάτων, προσφέροντας ευελιξία τόσο σε νέες όσο και σε υφιστάμενες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Σε μια εποχή όπου η ενεργειακή απόδοση και η βιωσιμότητα αποτελούν βασικές προτεραιότητες για τον κτιριακό τομέα, το EcoStruxure Building Operation προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους διαχειριστές ακινήτων τα εργαλεία για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων, την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων και την υποστήριξη των στόχων βιωσιμότητας και ESG.

Η λύση βρίσκει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα υποδομών, από κτίρια γραφείων και εμπορικούς χώρους έως ξενοδοχεία και data centers, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε ένα πιο έξυπνο και ενεργειακά αποδοτικό δομημένο περιβάλλον.

Το βραβείο παρέλαβε εκ μέρους της Schneider Electric ο Σταύρος Μποβολέτης, Sales Team Leader, EcoStruxure Buildings, ο οποίος δήλωσε:

«Η χρυσή αυτή διάκριση αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τη Schneider Electric και αναγνώριση της διαρκούς προσπάθειάς μας να αξιοποιούμε την καινοτομία και την τεχνολογία για τη δημιουργία πιο βιώσιμων και ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Με το EcoStruxure Building Operation, δίνουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις υποδομές τους πιο έξυπνα, να περιορίζουν την ενεργειακή κατανάλωση και να βελτιώνουν τη λειτουργική τους απόδοση.

Πιστεύουμε ότι το μέλλον των κτιρίων είναι ψηφιακό, διασυνδεδεμένο και βιώσιμο και συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε λύσεις που συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή τη μετάβαση».

Η βράβευση στα Environmental Awards 2026 επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο της Schneider Electric στην προώθηση της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, αναδεικνύοντας τη σημασία των έξυπνων τεχνολογιών στη δημιουργία κτιριακών υποδομών που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/10/2026 - 13:24
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