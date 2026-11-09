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BIOHEAT WEBINAR – Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία

BIOHEAT WEBINAR – Βιοθερμότητα &amp; Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις &amp; Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 09:04
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Η βιοενέργεια στον οικιακό και βιομηχανικό τομέα αναγνωρίζεται στο ισχύον Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα ως σημαντική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με συμπληρωματικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση, παράλληλα με τον εξηλεκτρισμό και την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας

Η αξιοποίηση αυτής της δυναμικής συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη σύγχρονων και αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης με πέλλετ, τη βιώσιμη διαχείριση των δασικών πόρων και την αξιοποίηση υπολειμματικής βιομάζας. Παράλληλα, δημιουργεί σημαντικές προοπτικές για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, της εγχώριας παραγωγής και της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, η ανάπτυξη της βιοθερμότητας δεν αποτελεί αποκλειστικά ζήτημα τεχνολογίας ή διαθεσιμότητας καυσίμου. Προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου Οικοσυστήματος Βιοθερμότητας, στο οποίο συμμετέχουν και συνεργάζονται η Πολιτεία, οι παραγωγοί και έμποροι πέλλετ, οι φορείς δασικής διαχείρισης, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, οι μελετητές, οι ενεργειακοί επιθεωρητές, οι εγκαταστάτες και συντηρητές συστημάτων θέρμανσης, καθώς και οι τελικοί χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ – HellaBiom) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ – CERTH), με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Πέλλετ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ, διοργανώνουν το BIOHEAT WEBINAR, με αντικείμενο τις εξελίξεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της βιοθερμότητας και των πέλλετ στην οικιακή θέρμανση και τη βιομηχανία.

Θεματικές ενότητες

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων:

  • Οι διεθνείς τάσεις και οι εμπειρίες από άλλες χώρες.
  • Οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι βέλτιστες πρακτικές.
  • Η εξέλιξη του δείκτη τιμών πέλλετ και οι τάσεις της αγοράς.
  • Η πιστοποίηση ποιότητας και βιωσιμότητας των στερεών βιοκαυσίμων.
  • Οι δυνατότητες ανάπτυξης ενεργειακών κοινοτήτων στον κλάδο της θέρμανσης.
  • Οι συνεργασίες και οι προοπτικές ανάπτυξης του Οικοσυστήματος Βιοθερμότητας στην Ελλάδα.

Πληροφορίες και εγγραφή

  • Ημερομηνία: Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026
  • Ώρα: 16:00–18:00
  • Τρόπος διεξαγωγής: Διαδικτυακά

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους φορείς, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για την αλυσίδα αξίας της βιοθερμότητας: από την παραγωγή και εμπορία πέλλετ, τη δασική διαχείριση και τη βιομηχανία ξύλου έως τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη χρήση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης.

Πρόγραμμα BIOHEAT WEBINAR

«Βιοθερμότητα & Πέλλετ: Εξελίξεις, Προκλήσεις & Προοπτικές σε Οικιακή Θέρμανση και Βιομηχανία»

4:00 – 4:15 μ.μ. Keynote Speech
Ο Μετασχηματισμός των Δημόσιων Υποδομών: Ενεργειακή Απόδοση, Κλιματική Ανθεκτικότητα και Ψηφιακή Καινοτομία
– Κωνσταντίνος Πατλιτζιάνας, Τεχνικός Σύμβουλος Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εμπειρογνώμονας σε θέματα Ενεργειακής και Κλιματικής Πολιτικής και Υπεύθυνος Έργων

4:15 – 5:00 μ.μ. 1η ΕΝΟΤΗΤΑ: Επισκόπηση & Εξελίξεις σε Ελλάδα & Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρέχουσα κατάσταση, τάσεις, προκλήσεις και προοπτικές για τον Ευρωπαϊκό κλάδο βιοθερμότητας
– Μανώλης Καραμπίνης, Διπλ. Χημικός Μηχανικός, Business Development & Membership Director, Bioenergy Europe, Μέλος Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Τρία Χρόνια Λειτουργίας Δείκτη Τιμών Πέλλετ Λιανικής Εγχώριας Αγοράς
– Μιχάλης-Αλέξανδρος Κουγιουμτζής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ & Διονύσης Παπαγγελής, Διπλ. Επιστήμης Υλικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ

Εγχώρια Βιομάζα & Energy Service Companies (ESCO): Το παράδειγμα της Καρδίτσας
– Βασίλης Φιλίππου, Δρ. Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Δ.Σ. Ενεργειακής Κοινότητας Καρδίτσας (ΕΣΕΚ), Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΤΑ

Βιοθερμότητα στη Δυτική Μακεδονία: Οικιακή θέρμανση και βιομηχανία: σημερινή εικόνα και ρεαλιστικές προοπτικές
– Θανάσης Λαμπρόπουλος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Director of Project Development & Strategic Consulting, Cluster Βιοοικονομίας & Περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας (CluBE)

5:00 – 5:45 μ.μ. 2η ΕΝΟΤΗΤΑ: Τεχνολογικές & Εμπορικές Εφαρμογές Βιοθερμότητας

Τηλεθέρμανση με Βιομάζα Αρκαλοχωρίου & Crete Valley
– Αριστοτέλης Τσεκούρας, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Ιδρυτής Grand Alpha, Μέλος επιστημονικής ομάδας Μινώα Ενεργειακής Κοινότητας

Κατασκευή λεβήτων πέλλετ και βιομάζας και σύγχρονες απαιτήσεις
– Γιώργος Νικολαΐδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος AXINAR

Εφαρμογές αξιοποίησης βιομάζας για θερμικές διεργασίες στη βιομηχανία
– Δημήτρης Καμίδης, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ

5:45 – 6:00 μ.μ. Ερωτήσεις – Σύνοψη – Συμπεράσματα

Συντονισμός BIOHEAT WEBINAR: Νίκος Δαμάτης, Διπλ. Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ. ΕΛΕΑΒΙΟΜ

Δηλώστε συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής.

Η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και το ΕΚΕΤΑ προσκαλούν το Οικοσύστημα Βιοθερμότητας σε έναν ουσιαστικό διάλογο για την ενίσχυση του ρόλου της βιώσιμης βιοενέργειας στην ελληνική ενεργειακή μετάβαση.

Μαζί για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό ενεργειακό μέλλον!

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