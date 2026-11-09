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Σδούκου για το καλώδιο: Η Ελλάδα αδειοδότησε το έργο, η ρηματική διακοίνωση ήταν τυπική ενημέρωση
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 16:15
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Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου τόνισε ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, επισημαίνοντας πως η αδειοδότηση για τις έρευνες βυθού και την επόμενη φάση της πόντισης του καλωδίου δόθηκε αποκλειστικά από τις ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία, ξεκαθάρισε ότι επρόκειτο για μια τυπική ενημέρωση προς τις παράκτιες χώρες της περιοχής, η οποία «σε καμία περίπτωση δεν συνιστά αδειοδότηση από την τουρκική πλευρά» και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Όπως είπε, η Ελλάδα ασκεί κανονικά τα κυριαρχικά της δικαιώματα βάσει του Διεθνούς Δικαίου και διαθέτει την αποκλειστική δικαιοδοσία για τις σχετικές εγκρίσεις.

Η κ. Σδούκου υποστήριξε ότι καλλιεργείται αδικαιολόγητα η εικόνα μιας υποχωρητικής Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει ισχυρά διπλωματικά και νομικά εργαλεία, σημαντικές συμμαχίες και αυξημένο διεθνή ρόλο.

Αναφερόμενη στη σημασία του έργου, τόνισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη ενεργειακή υποδομή ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, η οποία θα συμβάλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου. Παράλληλα, επισήμανε ότι η συμμετοχή μεγάλων γαλλικών εταιρειών και η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση επιβεβαιώνουν τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική αξία του σχεδίου.

«Τα ζητήματα, τεχνικά και οικονομικά σε ότι αφορά τη βιωσιμότητα του έργου έχουν δρομολογηθεί. Καμία εταιρεία δεν θα ερχόταν να βάλει τα λεφτά της σε ένα έργο το οποίο δεν είναι βιώσιμο και αντιμετωπίζει γεωπολιτικές προκλήσεις», υπογράμμισε η κα. Σδούκου

Για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και παρακολουθεί στενά τα μεγάλα ενεργειακά έργα της περιοχής, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα έχει ενισχύσει σημαντικά τη γεωπολιτική και ενεργειακή της θέση τα τελευταία χρόνια. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πάντοτε το βλέμμα τους στραμμένο στην Ανατολική Μεσόγειο και θεωρούν ότι η Ελλάδα έχε ρόλο μίας δύναμης σταθερότητας στην περιοχή, σε πολλά ζητήματα και σε πολλά έργα» κατέληξε.

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