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EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου

EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Δέκατη (10η ) Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 08:45
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Η EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.E. ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τους όρους του από 16/11/2021 Κοινού Ομολογιακού Δανείου έκδοσης της Εταιρείας (εφεξής «ΚΟΔ»), η ημερομηνία προσδιορισμού (Record Date) των δικαιούχων τόκου του ΚΟΔ για την 10η Περίοδο Εκτοκισμού, ήτοι από 18/05/2026 έως 16/11/2026, είναι η Παρασκευή 13/11/2026.

Από την Πέμπτη 12/11/2026 (ex-coupon date) οι ομολογίες της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εuronext Athens χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του δέκατου (10ου) τοκομεριδίου.

Το συνολικό μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για τη δέκατη (10η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €3.096.527,78, ήτοι ποσό €12,386111 ανά ομολογία, ονομαστικής αξίας €1.000, το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 2,45% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και του πραγματικού αριθμού ημερών (ACT/360) και αντιστοιχεί σε 250.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά της Εuronext Athens.

Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών (εφεξής οι «Ομολογιούχοι») θα πραγματοποιηθεί μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. τη Δευτέρα 16/11/2026 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων τόκων, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε..

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό τον χειρισμό της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται α) μέσω της EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε. εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών 110, στην Αθήνα, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες από τις 09:00 έως τις 16:00, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους, και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους η οποία θα συστήνεται από την EURONEXT SECURITIES ATHENS Α.Ε.. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση [δηλαδή για τους τόκους της παραπάνω δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού μέχρι 31/12/2031] και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

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