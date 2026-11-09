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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
Newsroom
Δευτέρα, 09/11/2026 - 16:03
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 136, παρ. 1 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ προβλέπεται ότι οι συντελεστές απωλειών Δικτύου καθορίζονται βάσει μελέτης, η οποία συντάσσεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και υποβάλλεται στη ΡΑΑΕΥ έως την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η μελέτη βασίζεται στις μέσες απώλειες ενέργειας στο Δίκτυο κατά την πλέον πρόσφατη 12μηνη περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ισοζυγίου ενέργειας του Δικτύου κατά το χρόνο σύνταξης της μελέτης. Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου είναι ενιαίοι για το σύνολο του Δικτύου και εφαρμόζονται για το σύνολο των ωρών του έτους στο οποίο αφορούν.

Οι συντελεστές απωλειών στο Δίκτυο εφαρμόζονται για τον υπολογισμό των ποσοτήτων ενέργειας που χρεώνονται στους Προμηθευτές στη χονδρεμπορική αγορά, για την προμήθεια πελατών τους στο δίκτυο. Επομένως οι ίδιοι συντελεστές λαμβάνονται υπόψη από τους Προμηθευτές για τον καθορισμό των τιμολογίων τους.

Οι συντελεστές απωλειών του Δικτύου που εφαρμόζονται σήμερα εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. Ε-224/2026 (ΦΕΚ Β΄ 5607/17.09.2026) απόφαση της ΡΑΑΕΥ μετά από μελέτη και εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου καθώς και τη διενέργεια σχετικής Δημόσιας Διαβούλευσης . Η εισήγηση αυτή βασιζόταν σε στοιχεία μέσων απωλειών ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο κατά το έτος 2024 (ετήσιος μέσος όρος απωλειών 10,8078%) τα οποία μάλιστα επιβεβαιώθηκαν με πρόσφατα επικαιροποιημένα στοιχεία εκκαθάρισης των μετρητικών δεδομένων. Ο Διαχειριστής του Δικτύου υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ επικαιροποιημένη μελέτη και εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών του Δικτύου με αναφορά το έτος 2025. Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή οι συνολικές απώλειες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου εκτιμώνται σε ποσοστό 10,0982% επί της συνολικής εισερχόμενης σε αυτό ενέργειας. Από το σύνολο αυτό των απωλειών, ποσοστό 2,73% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) αντιστοιχεί στις απώλειες επί του Δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), ποσοστό 2,98% (επί της συνολικής εισερχόμενης στο Δίκτυο ενέργειας) στις απώλειες επί του Δικτύου Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και το υπολειπόμενο ποσοστό 4,40% αποδίδεται σε μη τεχνικές απώλειες.

Σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συντελεστών προσαύξησης των καταναλώσεων του Διασυνδεδεμένου Δικτύου ώστε να ανάγονται στα όρια με το Σύστημα, και ειδικότερα για τον επιμερισμό των μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου, στη μελέτη παρουσιάζονται τέσσερα διαφορετικά σενάρια:

(Α) Ενσωμάτωση εξ ολοκλήρου στο δευτερεύον δίκτυο

(Β) Ισομερής επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου

(Γ) Ενσωμάτωση μη τεχνικών απωλειών εξ ολοκλήρου στο πρωτεύον δίκτυο

(Δ) Επιμερισμός μη τεχνικών απωλειών μεταξύ πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου αναλογικά προς τις καταμετρούμενες καταναλώσεις σε κάθε δίκτυο

Στο πλαίσιο των ως άνω αρμοδιοτήτων της και ενόψει λήψης απόφασης της ΡΑΑΕΥ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του Διασυνδεδεμένου Δικτύου, η Αρχή θέτει σε διαβούλευση τη μελέτη εκτίμησης των συντελεστών απωλειών δικτύου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2026.

Η ΡΑΑΕΥ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Κείμενο διαβούλευσης

Μελέτη ΔΕΔΔΗΕ εκτίμησης συντελεστών απωλειών Δικτύου (με αναφορά στο έτος 2025)

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