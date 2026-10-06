Η Ανσαραλά της Υεμένης λέει πως έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάντ, διυλιστήριο της ARAMCO και εγκαταστάσεις στη νότια Σαουδική Αραβία

Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έπληξε το διεθνές αεροδρόμιο της σαουδαραβικής πρωτεύουσας Ριάντ, διυλιστήριο του κολοσσού της πετρελαϊκής βιομηχανίας ARAMCO, καθώς και διάφορες στρατιωτικές και αερολιμενικές εγκαταστάσεις στο νότιο τμήμα του γειτονικού βασιλείου.

Οι επιθέσεις αυτές, που διεξήχθησαν κυρίως με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, βαλλιστικούς πυραύλους και πυραύλους τύπου κρουζ, «είχαν στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ», ανέφερε εκπρόσωπος της Ανσαραλά για τις στρατιωτικές υποθέσεις, ο Γιαχία Σάρια, προσθέτοντας ότι «το διυλιστήριο της ARAMCO στη Ράμπιγ» στοχοποιήθηκε επίσης, όπως και στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια στο νότιο τμήμα της χώρας.