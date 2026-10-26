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Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, στο Ριάντ
Newsroom
Δευτέρα, 26/10/2026 - 08:47
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Σαουδική Αραβία, όπου είχε συνάντηση με τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, ενώ συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσής τους, ιδιαίτερα στους τομείς της συνδεσιμότητας, της ενέργειας και της άμυνας.

Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την καταδίκη του για τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και υπογράμμισε την έμπρακτη αλληλεγγύη της Ελλάδας σε μια κρίσιμη συγκυρία για το Βασίλειο και για την ευρύτερη περιοχή, καθώς η χώρα μας συμβάλλει στην αεράμυνα της Σαουδικής Αραβίας με πυροβολαρχία Patriot ήδη από το 2021.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι η χώρα μας με την παρουσία της συμβάλλει στην ασφάλεια του Βασιλείου, αλλά και στην περιφερειακή ασφάλεια, καθώς προστατεύει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας ότι η Ελλάδα ανταποκρίνεται θετικά στο αίτημα του Βασιλείου για παραμονή των Patriot στη Σαουδική Αραβία σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία.

Συζητήθηκαν, ακόμη, οι περιφερειακές εξελίξεις, ιδιαίτερα στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα, ως μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη, αποδίδει ύψιστη σημασία στην ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών και στην απρόσκοπτη ροή του παγκόσμιου εμπορίου. Επανέλαβε ότι το διεθνές νομικό πλαίσιο πρέπει να γίνεται σεβαστό και ότι δεν πρέπει να επιβάλλονται περιορισμοί στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, κάτι που θα έθετε επικίνδυνο προηγούμενο.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν εκτενώς για τη συνεργασία στον τομέα της συνδεσιμότητας, ιδιαίτερα στο πεδίο των δεδομένων, και του έργου του EMC (East to Med Data Corridor), που αποσκοπεί στη διασύνδεση Ευρώπης και Ασίας μέσω Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Συζήτησαν ακόμη τη δεύτερη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο χωρών, ενώ έκαναν επισκόπηση της προόδου που έχει επιτευχθεί από την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου, τον Ιανουάριο του 2025, η οποία εδραίωσε τη συστηματική και θεσμοθετημένη συνεργασία των δύο χωρών σε σειρά από τομείς.

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