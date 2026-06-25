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Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία που έγινε στόχος επιδρομής της Ουκρανίας
Newsroom
Πέμπτη, 25/06/2026 - 12:32
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην περιφέρεια Κρασναντάρ, στη νότια Ρωσία, που χτυπήθηκε από θραύσματα ουκρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Ως αποτέλεσμα της πτώσης συντριμμιών drone, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στην Πολτάσκαγια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων (...) βρίσκονται επί ποδός επιτόπου», ανέφερε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης ο επικεφαλής της περιοχής Κρασνοραρμέισκι της περιφέρειας Κρασναντάρ, ο Αλεξάντρ Χαριτόνοφ.

Ο ουκρανικός στρατός βάζει στο στόχαστρο σχεδόν καθημερινά διυλιστήρια, πετρελαιαγωγούς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων στη Ρωσία, με σκοπό να στερήσει από τη Μόσχα έσοδα που αντλεί από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων και χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων για να χρηματοδοτεί τον πόλεμο που εξαπέλυσε εναντίον της Ουκρανίας από το 2022.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Μετέδωσε πως τα πλήγματα αυτά, κατά κανόνα με μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, προκαλούν συχνά εντυπωσιακές πυρκαγιές, ωστόσο ο αντίκτυπός τους στην ρωσική παραγωγή είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.

Κατά πρόσφατη έκθεση της αμερικανικής εταιρείας Energy Intelligence, περίπου το ένα τρίτο των ρωσικών διυλιστηρίων έχει αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας ουκρανικών πληγμάτων.

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