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Κίνα: Η πράσινη ενέργεια υποστήριξε για πρώτη φορά από μόνη της, την πρόσθετη ζήτηση ενέργειας που απαιτεί η οικονομική ανάπτυξη το 2025

Κίνα: Η πράσινη ενέργεια υποστήριξε για πρώτη φορά από μόνη της, την πρόσθετη ζήτηση ενέργειας που απαιτεί η οικονομική ανάπτυξη το 2025
Newsroom
Τρίτη, 16/06/2026 - 09:08
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Ιστορικό ορόσημο για το κλίμα το 2025, πέτυχε η Κίνα, καθώς η πρόσθετη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κάλυψε συνολικά τις αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας.

Είναι η πρώτη φορά κατά την οποία, η πράσινη ενέργεια υποστήριξε από μόνη της, το σύνολο της πρόσθετης ζήτησης ενέργειας που απαιτείται από την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης, σύμφωνα με μία αναφορά που δημοσιοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου.

Η εγκατάσταση νέας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Κίνα κατέγραψε ακόμη ένα ιστοριά υψηλό ρεκόρ την προηγούμενη χρονιά, αντιστοιχώντας σε ποσοστό 60% της αντίστοιχης ικανότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της αναφοράς, the China Renewable Energy Development Report.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η ίδια αναφορά προβλέπει ότι η Κίνα θα προσθέσει περίπου 300 γιγαβάτ νέας ικανότητας ενεργειακής παραγωγής από τον άνεμο και τον ήλιο το 2026, με τις ανανεώσιμες πηγές να συνεχίζουν να καθοδηγούν την ενεργειακή μετάβαση τόσο στην πράσινη ενέργεια, όσο και στην ενέργεια με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούσαν σε ποσοστό 82,7% επί της νέας εγκατεστημένης ικανότητας παραγωγής ενέργειας το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας αναφοράς.

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