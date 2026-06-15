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Σε πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Newsroom
Δευτέρα, 15/06/2026 - 13:07
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Υποχώρησαν κατά 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά περίπου 4% μετά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, ύστερα από την ανακοίνωση ότι κλείστηκε συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Αύγουστο, υποχωρούσε κατά 4%, στα 83,84 δολάρια. Αυτή του WTI, αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, υποχωρούσε κατά 4,51%, στα 81,05 δολάρια, ενώ η πτώση έφθασε ως το 5% αμέσως μετά το άνοιγμα.

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