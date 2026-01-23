ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η Ελλάδα ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας για τις ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 15:48
Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 15:28
ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 14:32
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Να στηρίξει με χρηματοδότηση τις ενεργειακές κοινότητες η κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 13:48
ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 13:14
Μπόνους 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού με το νέο «Ανακαινίζω – Νοικιάζω»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 12:47
Επίσκεψη Σταύρου Παπασταύρου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 12:21
Κλιματική αποτίμηση για την Ελλάδα 2025: Υψηλές θερμοκρασίες, λιγότερες ημέρες χιονοκάλυψης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 12:06
Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανακοίνωσε την πρώτη "τριμερή" συνάντηση Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
23/01/2026 - 11:04
ΠΑΣΟΚ: Υπάρχει Υπουργείο Ενέργειας που μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή εν μέσω ενεργειακής και πληθωριστικής κρίσης;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 11:01
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική Δίωξη για Υποβάθμιση Περιβάλλοντος σε 6 Συλληφθέντες
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
23/01/2026 - 09:43
Viohalco: Νέος πρόεδρος ο Μιχαήλ Στασινόπουλος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 09:21
Επαφές Αλ. Εξάρχου με Khalid Al-Falih και Eric Trump για το επενδυτικό περιβάλλον και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:52
TÜV Hellas: Πιστοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης για το σύνολο των Επιχειρηματικών Πάρκων και Βιομηχανικών Περιοχών της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 08:33
Μνημόνιο Κατανόησης για την ανασυγκρότηση του ηλεκτρικού συστήματος της Λιβύης υπέγραψε ο ΑΔΜΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:21
Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Ομίλου Τσάκου για ένα από τα μεγαλύτερα Υβριδικά έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 08:18
ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν 7,65 εκατ. ευρώ σε 57.422 δικαιούχους για την πέμπτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
23/01/2026 - 08:14
Τροπολογία του ΥΠΕN για την παράταση σημαντικών πολεοδομικών προθεσμιών και έργων αποθήκευσης ενέργειας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
23/01/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: «Ασημένιο» στη φτώχεια, το «κατόρθωμα» Μητσοτάκη
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
23/01/2026 - 08:05
Ενεργειακή ένδεια: Επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης με τρεις δέσμες μέτρων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/01/2026 - 08:01
Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και χαμένη φθηνή ενέργεια λόγω καθυστερήσεων στα αιολικά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
23/01/2026 - 07:59
Είναι ασφαλές να κοιμάστε με ηλεκτρική κουβέρτα και θερμαινόμενο υπόστρωμα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Συμφέρει να στεγνώνεις τα ρούχα με αφυγραντήρα; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
23/01/2026 - 06:45
Η Motivair της Schneider Electric ανακοινώνει νέο CDU με δυνατότητα κλιμάκωσης στα 10MW+ για AI Factories επόμενης γενιάς
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
22/01/2026 - 11:53
Ανεστάλη στην Ιαπωνία η επανεκκίνηση του μεγαλύτερου πυρηνικού σταθμού στον κόσμο
ΚΟΣΜΟΣ
22/01/2026 - 11:19
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η σχεδιαζόμενη αποκρατικοποίηση της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε περιβάλλον, τοπικές κοινωνίες και δημόσιο συμφέρον
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 10:47
ΔΕΔΔΗΕ: Επανέλεγχος των υποθέσεων ρευματοκλοπής και αναστολή διακοπής ηλεκτροδότησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
22/01/2026 - 10:00
Ν.Παπαθανάσης: Επέκταση και ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Βελβεντού, μέσω Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:43
Τα νέα προγράμματα για στήριξη απασχόλησης και επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
22/01/2026 - 09:16
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που εξαπατούσε με «πειραγμένες» αντλίες σε βενζινάδικα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
22/01/2026 - 08:43

Ουκρανία: 1.940 πολυκατοικίες παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο
Newsroom
Παρασκευή, 23/01/2026 - 15:28

Ρωσικό πλήγμα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη χθες, Πέμπτη, το βράδυ στην ανατολική Ουκρανία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της περιφέρειας του Ντονέτσκ.

Ο βομβαρδισμός αυτός έπληξε τον οικισμό Τσερκάσκε, δήλωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης του Ντονέτσκ Βαντίμ Φιλάσκιν.

Ο απολογισμός είναι τέσσερις νεκροί και πέντε τραυματίες, δήλωσε ο ουκρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι δύο κατοικίες υπέστησαν ζημιές.

Σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της περιφέρειας του Ντονέτσκ, το πλήγμα, το οποίο σημειώθηκε χθες, Πέμπτη, γύρω στις 22:50 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), στοίχισε τη ζωή σε έναν 32χρονο άνδρα, στον πεντάχρονο γιο του και σε δύο από τους γείτονές τους.

Οι πέντε τραυματίες, μεταξύ των οποίων η μητέρα του νεκρού παιδιού, φέρουν τραύματα που οφείλονται στην έκρηξη, καθώς και εγκαύματα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο δήμαρχος του Κίεβου Βιτάλι Κλίτσκο δήλωσε πως σήμερα το πρωί 1.940 πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα εξακολουθούσαν να μην έχουν θέρμανση, μετά τη ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα.

Ο Κλίτσκο πρόσθεσε στο Telegram ότι καταβάλλονται προσπάθειες να επανασυνδεθούν τα κτίρια με το δίκτυο θέρμανσης για δεύτερη φορά, έπειτα από μια προηγούμενη ρωσική επίθεση στις 9 Ιανουαρίου.

Στο μεταξύ, στη Ρωσία, στην κεντρική περιφέρεια της Πένζα, πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους που καταρρίφθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης.

Το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψε συνολικά τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τα συντρίμμια ενός απ' αυτά έπεσαν σε δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαίου στην πόλη της Πένζα, έγραψε στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Όλεγκ Μελνιτσένκο.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως οι υπηρεσίες άμεσης δράσης εξακολουθούν να εργάζονται εκεί ενώ δεν υπάρχουν νεκροί ούτε τραυματίες.

Εικόνες βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες να υψώνονται από δεξαμενές πετρελαίου στα ανατολικά προάστια της Πένζα, σε απόσταση 618 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής την πληροφορία αυτή.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του πήραν το έλεγχο του χωριού Σιμινίφκα, στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το Ρόιτερς επισημαίνει ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία από ανεξάρτητη πηγή.

