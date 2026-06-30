ΡΕΒΟΪΛ: Αύξηση πωλούμενων όγκων, λειτουργικής κερδοφορίας και κερδών προ φόρων κατά τους πρώτους μήνες του 2026

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Newsroom
Τρίτη, 30/06/2026 - 11:08
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Σχολιασμός πορείας αποτελεσμάτων 1 ου τριμήνου 2026

Ένα πολύ καλό πρώτο τρίμηνο για το 2026 κατέγραψε ο Ομίλος Revoil σε όλα τα βασικά του οικονομικά μεγέθη με ξεχωριστή μνεία να γίνεται στα κέρδη προ φόρων που έκλεισαν στα 1,816 χιλ. ευρώ από 431 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 σημειώνοντας αύξηση 321% απόρροια:

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α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 8,15% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

β) της θετικής συνεισφοράς στα έσοδα από τη διαχείριση των αποθεμάτων της Μητρικής εταιρείας.

γ) της συνεισφοράς της ΜΑΛΤΕΖΟΣ κατά € 525 χιλ. η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του Ά 3μηνου 2025.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ο Όμιλος REVOIL ακολούθησε την ανοδική πορεία του 2025 σε επίπεδο εμπορικών επιδόσεων με τις πωλούμενες ποσότητες των καυσίμων συνολικά να καταγράφουν αύξηση 8,15%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε στα € 241.938 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2026 από € 222.037 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας άνοδο 8,96% που αποτυπώνει την άνοδο των πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των διεθνών τιμών των καυσίμων.

Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε στα € 10.515 χιλ. αυξημένο κατά 34,70% σε σύγκριση με το αντίστοιχο μέγεθος ποσού € 7.806 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

α αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα € 4.682 χιλ. το πρώτο τρίμηνο του 2026 έναντι € 3.208 χιλ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, σημειώνοντας άνοδο 45,96%.

Να σημειωθεί ότι η επίδραση του Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μέσω της θυγατρικής εταιρείας “Rev Energy Group AE” στα κέρδη προ φόρων του Ομίλου παρέμεινε αρνητική κατά €258χιλ. κυρίως α) των σημαντικών περικοπών κατά το Ά 3μηνο στο δίκτυο, καθώς και β) των χρηματοοικονομικών εξόδων (προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών) και λειτουργικών δαπανών που επιβαρύνουν έργα ΑΠΕ τα οποία δεν συνεισφέρουν ακόμα χρηματοροές στον Όμιλο καθώς είτε βρίσκονται στο στάδιο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους (ενδεικτικά αιολικό πάρκο 3MW στην Βοιωτία) είτε βρίσκονται σε φάση αναμονής για χορήγηση όρων σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (έργα αποθήκευσης ενέργειας 174 MW).

Το καλό εμπορικό ξεκίνημα της χρονιάς εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί λόγω και των ενθαρρυντικών μηνυμάτων της αγοράς σχετικά με την πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ και η αποκλιμάκωση των τιμών και ισορροπία σε χαμηλότερα επίπεδα θα βοηθήσει τις πωλήσεις. Σε κάθε περίπτωση ο Όμιλος Revoil υλοποιεί το επιχειρηματικό του πλάνο και στους τρεις πυλώνες δραστηριοποίησής του με αύξηση μεριδίων και εσόδων στην αγορά πετρελαιοειδών, επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της 100% θυγατρικής Rev Energy Group και εμπορική ανάπτυξη και αυξημένη κερδοφορία της θυγατρικής ΜΑΛΤΕΖΟΣ.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2026 - 11:10
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