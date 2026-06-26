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AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ- Το σχέδιο Εξάρχου για καθετοποίηση στην ενέργεια, ΑΠΕ, μπαταρίες και προμήθεια ρεύματος

AKTOR: ΑΜΚ 650 εκατ. ευρώ- Το σχέδιο Εξάρχου για καθετοποίηση στην ενέργεια, ΑΠΕ, μπαταρίες και προμήθεια ρεύματος
Άννα Διανά
Παρασκευή, 26/06/2026 - 08:04
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Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και έκδοση ομολόγου 300 εκατ. ευρώ προχωρά ο όμιλος AKTOR, επιχειρώντας να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του μετασχηματισμού του από έναν όμιλο με επίκεντρο τις κατασκευές σε έναν καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και ενέργειας.

Το νέο χρηματοδοτικό σχήμα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του καλοκαιριού, εντάσσεται στο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. ευρώ για την περίοδο έως το 2031, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων σε ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας, LNG, FSRU και παραχωρήσεις. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, η AKTOR επιδιώκει να δημιουργήσει ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο με μεγαλύτερη συμμετοχή δραστηριοτήτων που παράγουν σταθερές και προβλέψιμες ταμειακές ροές.

Η αύξηση κεφαλαίου θα είναι fully underwritten από τις Bank of America, UBS και Goldman Sachs, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να ανοίξει στις 21 Ιουλίου. Η διάθεση θα απευθυνθεί κατά 80% στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και κατά 20% στην ελληνική αγορά, με στόχο την προσέλκυση μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών και την αύξηση του free float. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι WINEX και Castellano έχουν εκφράσει πρόθεση συμμετοχής με συνολικό ποσό έως 300 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή τους στο νέο business plan.

Κεντρικός άξονας του σχεδίου είναι η καθετοποίηση του τομέα ενέργειας. Η AKTOR δεν περιορίζεται πλέον στην ανάπτυξη ΑΠΕ, αλλά σχεδιάζει να επεκταθεί στην αποθήκευση, στα PPA και στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δημιουργώντας ένα πιο ολοκληρωμένο ενεργειακό σχήμα που θα συνδέει παραγωγή, αποθήκευση και προμήθεια. Στόχος είναι το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ να φτάσει περίπου τα 515 MW έως το τέλος του 2026 και να προσεγγίσει τα 1,1 με 1,2 GW έως το 2031.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις μπαταρίες, με τη Βουλγαρία να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Ο όμιλος βλέπει την αποθήκευση ως κρίσιμο εργαλείο για τη μείωση του curtailment και τη βελτίωση της απόδοσης των έργων ΑΠΕ, ενώ εξετάζει εξαγορές και νέες επενδύσεις εκτός Ελλάδας. Η διοίκηση συνδέει την ανάπτυξη της αποθήκευσης με την ανάγκη δημιουργίας ενός σωστού ενεργειακού μείγματος, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία και καλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.

Στο LNG, η AKTOR επιδιώκει να αποκτήσει ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το πλάνο περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου και FSRU, με τη διοίκηση να τονίζει ότι όσο ισχυρότερη είναι κεφαλαιακά η εταιρεία τόσο μεγαλύτερη δυνατότητα έχει να αναλαμβάνει εμπορικό ρίσκο και να δραστηριοποιείται πιο δυναμικά στη spot αγορά LNG. Η στρατηγική στο LNG συνδέεται με τον κάθετο διάδρομο και τις νέες ενεργειακές ροές στην περιοχή.

Η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης θεωρείται απαραίτητη και για τη διατήρηση υγιούς σχέσης δανεισμού προς EBITDA, με τη διοίκηση να θέτει ως όριο καθαρή δανειακή μόχλευση έως περίπου 4 φορές το EBITDA. Στόχος είναι η αύξηση του EBITDA από τα 207 εκατ. ευρώ σε pro forma βάση το 2025 σε 600 με 650 εκατ. ευρώ σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, με περίπου 60% να προέρχεται από δραστηριότητες με σταθερές και προβλέψιμες ροές.

Οι κατασκευές παραμένουν στον πυρήνα του ομίλου, χωρίς όμως να αποτελούν πλέον τον μοναδικό άξονα ανάπτυξης. Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, στόχος δεν είναι να μειωθεί η κατασκευαστική επάρκεια ή το ανεκτέλεστο, αλλά να περιοριστεί η εξάρτηση από τις κατασκευές και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες που προσφέρουν επαναλαμβανόμενα έσοδα. Στο νέο μοντέλο, το βάρος μετακινείται σταδιακά σε παραχωρήσεις, ΑΠΕ, αποθήκευση και LNG, με την AKTOR να διεκδικεί ρόλο ευρύτερου ενεργειακού και υποδομικού παίκτη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/06/2026 - 08:09
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