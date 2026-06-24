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2.500 στρέμματα στον Υμηττό παραμένουν να καθαριστούν ακόμη και σήμερα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 15:48
Στον ανακριτή οι 5 συλληφθέντες για τις ρευματοκλοπές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:40
Η Huawei θέτει νέα πρότυπα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας με διεθνή διάκριση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:30
Αλλαγή Σύνθεσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΒΑΞ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 15:21
Οι απόψεις και προτάσεις της ΕΛΕΤΑΕΝ για το νέο Χωροταξικό των ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 15:10
Τι δείχνουν τα δεδομένα για τις πυρκαγιές καθώς ανοίγει το καλοκαίρι και ποιο είναι το πραγματικό περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
24/06/2026 - 14:31
Δ.Α.Ο.Ε: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 14:16
Ερώτηση Βουλευτών της Νέας Αριστεράς: Αμιγώς πολιτικό θέμα η καθυστέρηση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/06/2026 - 13:48
ΑΑΔΕ: Υποχρεωτική η αναγραφή ΑΦΜ πελάτη στα απλοποιημένα τιμολόγια χονδρικής πώλησης καυσίμων, από 1/1/2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 13:25
ΔΕΗ: Η αλήθεια για την απολιγνιτοποίηση και το αναπτυξιακό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 12:48
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Rheinmetall: Στρατηγική συμμαχία για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 12:28
Η Schneider Electric παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων για την έξυπνη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στην έκθεση Power2Drive Europe 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
24/06/2026 - 11:48
Ο Μ. Ζαμπάρας πιέζει την κυβέρνηση για παράταση στο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ πριν απενταχθεί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/06/2026 - 11:07
Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:35
ΤΙΤΑΝ: Στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και λύσεων
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 10:09
Αντεγκλήσεις ΗΠΑ-Ιράν για το Ορμούζ και το ιρανικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας
ΚΟΣΜΟΣ
24/06/2026 - 09:36
ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που εκδόθηκαν λόγω ΑΜΚ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 09:15
Η Mapei Hellas γιόρτασε 25 χρόνια στην Ελλάδα ανακοινώνοντας νέο επενδυτικό πλάνο €25 εκατ.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
24/06/2026 - 08:51
ΕΤΕπ, HSBC και Hellenic Cables ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας αιολικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 08:24
Μάνος Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/06/2026 - 08:20
Γιάννης Τριήρης: Ο ευτελισμός του Κοινοβουλίου και τα νυχτερινά νομοθετικά «ριφιφί»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
24/06/2026 - 08:06
Σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο καθαρής ενέργειας στις ΗΠΑ, μετά από 17 χρόνια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/06/2026 - 06:43
Πώς να δροσίσετε το σπίτι χωρίς να πειράξετε τον θερμοστάτη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
Συστήματα ERV: Η οικολογική τάση που μειώνει τους λογαριασμούς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/06/2026 - 06:43
METLEN: Εγκαινιάστηκε στον Βόλο η νέα βιομηχανική μονάδα της M Technologies
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
23/06/2026 - 15:40
Η nrg επεκτείνεται και στον Κορυδαλλό
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 15:30
REVOIL: Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2025
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23/06/2026 - 15:18
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23/06/2026 - 15:13
Αστυνομική επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση ρευματοκλοπής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
23/06/2026 - 14:57
Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerated bookbuilding 6,3 εκατ. υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy Holdings
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Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες

Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες
Newsroom
Τετάρτη, 24/06/2026 - 10:35
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«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό», κατά τον παρόντα χρόνο, υπογραμμίζει η Ακtor απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρεται:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων" και το διακριτικό τίτλο "Aktor Όμιλος Εταιρειών" (εφεξής η "Εταιρεία" ή "Όμιλος Aktor"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

"Αναφορικά με δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με φερόμενες εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες, η Εταιρεία επισημαίνει ότι αναζητά και εξετάζει συστηματικά βέλτιστους τρόπους υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδιασμού καθώς και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου και στην επίτευξη των εταιρικών της σκοπών. Ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

"Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Euronext Athens. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

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