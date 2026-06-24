Aktor: Καμία οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία για εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες

«Δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό», κατά τον παρόντα χρόνο, υπογραμμίζει η Ακtor απαντώντας σε σχετικά δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση της εταιρείας, αναφέρεται:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων" και το διακριτικό τίτλο "Aktor Όμιλος Εταιρειών" (εφεξής η "Εταιρεία" ή "Όμιλος Aktor"), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

"Αναφορικά με δημοσιεύματα που εμφανίστηκαν στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο σχετικά με φερόμενες εταιρικές ενέργειες ή συμφωνίες, η Εταιρεία επισημαίνει ότι αναζητά και εξετάζει συστηματικά βέλτιστους τρόπους υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδιασμού καθώς και πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες που δύνανται να συμβάλουν στην ενίσχυση του επιχειρηματικού της πλάνου και στην επίτευξη των εταιρικών της σκοπών. Ωστόσο, κατά τον παρόντα χρόνο, δεν υπάρχει οποιαδήποτε οριστική απόφαση ή δεσμευτική συμφωνία η οποία χρήζει γνωστοποίησης στο επενδυτικό κοινό.

"Οποτεδήποτε υπάρχουν επιχειρηματικές εξελίξεις που χρήζουν γνωστοποίησης σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρεία προβαίνει σε αυτές συμμορφούμενη πάντα με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και ειδικότερα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και τις ρυθμίσεις του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Euronext Athens. Η παρούσα ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».