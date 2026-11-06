ΠΟΣΠΗΕΦ: Αποζημίωση για τις περικοπές, μεταβατική περίοδο για τη σύνδεση των έργων και άμεση στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών

Στη Βουλή των Ελλήνων βρέθηκαν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026 ο Πρόεδρος Γ. Παναγής, ο Αντιπρόεδρος Α. Νίκας και ο Γενικός Γραμματέας Γ. Κυανίδης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), έπειτα από πρόσκληση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ κλήθηκε στη 2η συνεδρίαση της Επιτροπής (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων), στην Αίθουσα Γερουσίας, για να καταθέσει τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1711 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών (ΕΕ) 2018/2001 και (ΕΕ) 2019/944 και λοιπές διατάξεις».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ επισήμανε ότι το νομοσχέδιο περιλαμβάνει σημαντικές ρυθμίσεις για τις ΑΠΕ, την αποθήκευση και τα Data Centers, που κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και εναρμονίζουν το εθνικό πλαίσιο με το ενωσιακό δίκαιο. Ορισμένες διατάξεις, ωστόσο, χρειάζονται ουσιαστικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλιστούν η βιωσιμότητα των μικρομεσαίων παραγωγών, η ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Άμεση οικονομική ενίσχυση των μικρομεσαίων παραγωγών

Πρώτο αίτημα της Ομοσπονδίας είναι η θέσπιση εμπροσθοβαρούς οικονομικής ενίσχυσης για τους μικρομεσαίους φωτοβολταϊκούς παραγωγούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΠΟΣΠΗΕΦ, οι απώλειες εσόδων των παραγωγών έως τον Οκτώβριο του 2026 αγγίζουν το 38% των αναμενόμενων εσόδων, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα των επενδύσεών τους. Η Ομοσπονδία ζητά να ενσωματωθεί σχετική πρόβλεψη στο νομοσχέδιο.

Άρθρο 27 – Data Centers: Αξιοποίηση της υφιστάμενης παραγωγής και αποθήκευση

Η ΠΟΣΠΗΕΦ αντιτίθεται στη ρύθμιση βάσει της οποίας το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα Data Centers πρέπει να προέρχεται από νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Οι αρνητικές τιμές και οι περικοπές παραγωγής αυξάνονται, με τις τελευταίες να εκτιμάται ότι θα προσεγγίσουν τις 3 TWh το 2026. Προτεραιότητα, επομένως, πρέπει να δοθεί στην αξιοποίηση της ενέργειας που ήδη παράγεται.

Η Ομοσπονδία ζητά τη μείωση ή την πλήρη κατάργηση του ποσοστού, καθώς και την εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης που θα καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες ιδιοκατανάλωσης των Data Centers και όχι τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 29 – Μηδενικές τιμές και ισότιμη μεταχείριση των παραγωγών

Για τις ρυθμίσεις μηδενικών τιμών στα φωτοβολταϊκά έργα αυτοκατανάλωσης, η ΠΟΣΠΗΕΦ επισημαίνει ότι η ενίσχυση νέων εγκαταστάσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση της κατανάλωσης μπορεί να επιτείνει τις στρεβλώσεις της αγοράς και να επιβαρύνει περαιτέρω τους παραγωγούς με συμβάσεις ΣΕΔΠ.

Ζητά, γι’ αυτό, αντίστοιχη πρόβλεψη για τις συμβάσεις ΣΕΔΠ της περιόδου 2020–2024, με θεώρηση μηδενικής τιμής για διάστημα δύο έως τεσσάρων ωρών αρνητικών τιμών, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις των αρνητικών τιμών και να υπάρξει δικαιότερη μεταχείριση των παραγωγών.

Άρθρο 33 – Περικοπές παραγωγής: Αποζημίωση και όχι αναδιανομή των απωλειών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο άρθρο 33 για τον μηχανισμό αναδιανομής των περικοπών. Σύμφωνα με την ΠΟΣΠΗΕΦ, η προτεινόμενη ρύθμιση δεν λύνει το πρόβλημα: αντί να θεσπίζει πραγματικό μηχανισμό αποζημίωσης, μοιράζει τις οικονομικές απώλειες μεταξύ των ίδιων των παραγωγών.

Η Ομοσπονδία επικαλείται το άρθρο 13 παράγραφος 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943, που προβλέπει, υπό προϋποθέσεις, χρηματική αποζημίωση από τον αρμόδιο Διαχειριστή σε περιπτώσεις μη αγορακεντρικής ανακατανομής. Ζητά πλήρη εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και θέσπιση αποτελεσματικού μηχανισμού αποζημίωσης για τις περικοπές.

Η χρηματοδότηση του μηχανισμού δεν πρέπει να μεταφέρει στους παραγωγούς υποχρεώσεις που, κατά το ενωσιακό πλαίσιο, βαρύνουν τον Διαχειριστή. Σε κάθε περίπτωση, αν προχωρήσει ο μηχανισμός αναδιανομής, η ΠΟΣΠΗΕΦ ζητά να εξεταστεί η ισότιμη συμμετοχή όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ, ώστε να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα οι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί.

«Οι παραγωγοί δεν μπορούν να επωμίζονται διαρκώς το κόστος των περικοπών. Η λύση δεν μπορεί να είναι η αναδιανομή των απωλειών μεταξύ τους, αλλά η θεσμοθέτηση ενός δίκαιου και αποτελεσματικού μηχανισμού αποζημίωσης».

Άρθρο 34 – Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης των μετρητικών διατάξεων

Η ΠΟΣΠΗΕΦ αναγνωρίζει τη σημασία των ρυθμίσεων για την ασφαλή λειτουργία και συντήρηση των ιδιωτικών δικτύων μέσης τάσης, αλλά ζητά τροποποίηση της διάταξης για την πιστοποίηση των μετρητικών διατάξεων των φωτοβολταϊκών σταθμών. Ο μικρός αριθμός διαπιστευμένων φορέων, οι υψηλές χρεώσεις και οι ασφυκτικές προθεσμίες δημιουργούν σοβαρά πρακτικά και οικονομικά προβλήματα στους παραγωγούς.

Η Ομοσπονδία ζητά η παράταση να καλύπτει όλους τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ηλεκτρίστηκαν πριν από την ψήφιση του νόμου, μαζί με όσους ηλεκτρίστηκαν εντός του 2026. Για το θέμα έχει ήδη κατατεθεί πρόταση τροπολογίας.

Άρθρο 42 – Μεταβατική περίοδος για την επιδότηση του κόστους σύνδεσης

Η ΠΟΣΠΗΕΦ εκφράζει προβληματισμό για την αιφνίδια κατάργηση της επιδότησης του 50% του κόστους σύνδεσης έργων ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και αποθήκευσης. Η αλλαγή θίγει έργα που βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αδειοδότησης ή αναμένουν επί μακρόν όρους σύνδεσης, ιδίως τα έργα ΣΑΗΕ που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΕΝ χωρίς οι καθυστερήσεις να οφείλονται στους επενδυτές.

Ζητά τη θέσπιση μεταβατικής περιόδου, ακόμη και με μειωμένο ποσοστό επιδότησης, ώστε να προστατευθούν οι επενδύσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς βάρη για τους μικρομεσαίους παραγωγούς

Η ΠΟΣΠΗΕΦ υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή μετάβαση δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των μικρομεσαίων παραγωγών, που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα. Η αντιμετώπιση των περικοπών, η προστασία από τις αρνητικές τιμές, η ενίσχυση της αποθήκευσης και ένα σταθερό και δίκαιο θεσμικό πλαίσιο είναι βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συνεχίσει τις θεσμικές παρεμβάσεις της, διεκδικώντας ουσιαστικές νομοθετικές βελτιώσεις και την προστασία των δικαιωμάτων των φωτοβολταϊκών παραγωγών.