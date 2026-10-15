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Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031
Newsroom
Πέμπτη, 15/10/2026 - 14:24
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Η ΡΑΑΕΥ θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής της εταιρείας enaon EDA για την περίοδο 2027-2031, όπως υποβλήθηκε από τον Διαχειριστή στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 58 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής

Η ΡΑΑΕΥ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις απόψεις τους με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45) και λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς της διαφάνειας και της πλήρους ενημέρωσης των ενδιαφερομένων, που εξ ορισμού επιδιώκονται και επιτυγχάνονται μέσω της δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΑΕΥ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, επικαλούμενος και τεκμηριώνοντας σχετικά ειδικό λόγο, που άπτεται εμπορικού – επιχειρηματικού απορρήτου.

Συνημμένα αρχεία:

1.Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής

Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Αττικής

2.Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

3.Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης

Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Θεσσαλονίκης

4.Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας

Ανάλυση του Προγράμματος Ανάπτυξης Δικτύου Λοιπής Ελλάδας

5.Μελέτη Κόστους Οφέλους Απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής

Ανάλυση Μελέτης Κόστους Οφέλους

6.Εκτίμηση επίπτωσης του Προγράμματος Ανάπτυξης στις χρεώσεις

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